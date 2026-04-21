Mirel Rădoi pleacă de la FCSB și va antrena în Turcia. Gigi Becali l-a pus pe Mihai Stoica să caute următorul antrenor

Gigi Becali a afirmat că Rădoi l-a anunțat personal, marți, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la locuința sa din Pipera, că a decis să accepte oferta din campionatul Turciei.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre vreo supărare, nu e vreo problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele patru echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.

Mirel Rădoi revenise pe banca tehnică a FCSB, după ce Gigi Becali apelase la el în contextul rezultatelor modeste înregistrate de echipă. Mirel Rădoi a stat pe banca echipei doar cinci meciuri: a înregistrat trei victorii, cu UTA Arad, cu Oțelul și cu Farul, o remiză, cu Metaloglobus, și un eșec, cu FC Botoșani.

Gigi Becali l-a pus pe Mihai Stoica să caute următorul antrenor al celor de la FCSB

În direct la Digi Sport, Gigi Becali a anunțat că l-a pus pe Mihai Stoica să găsească un nou tehnician.

”Meme hotărăște. El să găsească un antrenor pentru două-trei luni. Să vedem. Noi vedem de două luni, apoi, vom vedea ce va fi. Sunt mulți factori. Totul depinde de calificarea în Conference League. Dacă vine un antrenor și te califică în Conference, te mai desparți de el?”, a declarat Gigi Becali.