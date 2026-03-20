Actualul antrenor de la FCSB are teren care îi poartă numele, în orașul natal: Baza Sportivă ”Mirel Rădoi” a fost inaugurată la malul Dunării

Fostul internațional Mirel Rădoi, antrenorul FCSB, a fost omagiat vineri, la Drobeta-Turnu Severin, unde o bază sportivă îi poartă de acum numele, fiind construită chiar pe terenul pe care și-a început cariera. Inaugurarea vine ca o recunoaștere a parcursului său în fotbalul românesc, de la primii pași făcuți la nivel local până la performanțele în tricoul echipei naționale.
20 mart. 2026, 12:48, Sport

Originar din Drobeta – Turnu Severin, Mirel Matei Rădoi are, începând de vineri o bază sportivă care îi poartă numele.

Aceasta a fost inaugurată chiar pe locul fostului teren de sport de la Școala Generală Nr.11 din reședința județului Mehedinți, teren de bitum pe care Rădoi a început să practice sportul, în urmă cu mai bine de 3 decenii, la Clubul Sportiv Școlar Drobeta Turnu Severin.

Baza Sportivă a fost realizată cu fondurile CSS-ului severinean, unde director este fostul arbitru divizionar C Ionel Caius Drulă, iar Mirel Rădoi și-a dat acceptul ca terenul să îi poarte numele.

Rădoi a fost prima dată portar de handbal

Dacă despre cariera sa de fotbalist nu mai sunt multe de spus, mai puțin este cunoscut faptul că ”Mati”, apelativul sub care era cunoscut la malul Dunării, înainte să plece la Extensiv Craiova, a practic prima dată handbalul la CSS Drobeta Turnu Severin.

Ulterior, a fost remarcat de antrenorul de la secția de fotbal, Marian Brihac, care i-a sugerat să practice lovirea mingii cu piciorul, în loc de prinderea ei în mâini. Rădoi s-a pliat rapid pe noul sport, iar la nici 18 ani, direct de la juniori, a jucat în Divizia A, actuala Superligă, la FC Extensiv. După doar 6 luni, a ajuns în Ghencea.

La echipa națională a României a bifat 67 de meciuri, interval în care a marcat 2 goluri, între anii 2000-2010, fiind cel mai selectionat severinean din istorie. Din Mehedinți, doar strehăianul Rodion Gorun Cămătaru, fosta legendă a Craiovei Maxima și, ulterior, atacant la Dinamo, are mai multe selecții: 75 de apariții și 22 de goluri, între anii 1978-1990.

Rădoi n-a ajuns la inaugurare

Deși își anunșate prezenta la evenimentul din această dimineață, Mirel Rădoi n-a mai ajuns la malul Dunării, fiind probabil mai preocupat de meciul FCSB – UTA. Partida se joacă în această seară, cu începere de la ora 19:00. Cele două combatante sunt despărțite de 1 punct, iar Rădoi are nevoie de victorie pentru ca echipa sa să urce pe primul loc în play-out.

