FCSB, pas greșit la debutul lui Mirel Rădoi: 0-0 cu ultima clasată Metaloglobus, pe Arena Națională

Campioana a controlat în mare parte jocul și și-a creat cele mai importante ocazii de gol, dar lipsa de eficiență în fața porții a făcut ca tabela să rămână nemodificată până la final. Prima mare șansă a venit în minutul 7, când șutul lui Daniel Bîrligea a fost respins în corner. În continuare, FCSB a mai amenințat poarta adversă prin Florin Tănase și Juri Cisotti, al cărui șut a fost respins de pe linia porții de Pasagic.

Meciul a avut și un moment delicat pentru gazde, Mirel Rădoi fiind nevoit să facă prima schimbare încă din minutul 29, după accidentarea lui Vlad Chiricheș. Metaloglobus a avut o replică timidă, dar periculoasă, în minutul 36, când Ghimfuș a încercat poarta apărată de Matei Popa.

În repriza secundă, FCSB a forțat deschiderea scorului și a pus presiune mai ales în primul sfert de oră. Gavrilaș a intervenit salvator la șutul lui David Miculescu din minutul 60, iar ulterior Octavian Popescu a încercat și el să dezechilibreze defensiva oaspeților. Totuși, echipa lui Florin Bratu a rezistat până la final și a obținut al doilea egal consecutiv.

În urma acestui rezultat, FCSB a pierdut primul loc în play-out și a coborât pe poziția a doua, cu 24 de puncte, fiind depășită de UTA Arad, lider cu 25 de puncte. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, al zecelea, cu 7 puncte.

Remiza vine într-un moment delicat pentru roș-albaștri, care veneau după un eșec pe teren propriu cu „U” Cluj. În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile: Metaloglobus s-a impus cu 2-1, iar FCSB a câștigat cu 4-1.

FCSB: M. Popa – V. Crețu, Andre Duarte, Graovac (Mihai Popescu 77), Radunovic – Olaru (Oct. Popescu 63), Chiricheș (Baba Alhassan 29), Cisotti (Joao Paulo 76) – Fl. Tănase – Miculescu, Bîrligea (Mamadou Thiam 76).

Antrenor: Mirel Rădoi

Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, A. Camara, Pasagic, A. Sava – Bruno Carvalho, Sabater – Abbey (Al. Gheorghe 82), Purece (Zakir 60), Ghimfuș (Al. Irimia 60) – Daniel Popa (Huiban 60).

Antrenor: Florin Bratu