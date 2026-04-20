Meci spectaculos la Ovidiu. FCSB se impune cu 3-2 în fața Farului

Farul a deschis scorul în minutul 43, prin Eduard Radaslavescu, care a profitat de o intervenție nereușită a portarului Ștefan Târnovanu.

După pauză, FCSB a întors rapid rezultatul. În minutul 56, Joao Paulo a egalat cu un șut superb din afara careului, iar șase minute mai târziu, Juri Cisotti a făcut 2-1, după o pasă a lui Octavian Popescu.

În minutul 64, Florin Tănase a marcat al treilea gol al FCSB.

Farul a redus din diferență în minutul 72, prin Denis Alibec, care a profitat de o ieșire greșită a lui Târnovanu, însă scorul a rămas neschimbat până la final.

În urma acestui rezultat, FCSB este pe locul șapte, primul din play-out, cu 33 de puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe locul 13, cu 23 de puncte.