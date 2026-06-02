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România a remizat cu Georgia, în primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la națională

Naționala României a remizat, marți seară, în deplasare, cu Georgia, scor 1-1, într-un meci amical disputat la Tbilisi.
România a remizat cu Georgia, în primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la națională
Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 22:06, Sport
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Partida s-a jucat pe stadionul Mikheil Meskhi și a fost primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale.

În prima repriză au fost ocazii la ambele porți, însă niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie.

Georgia a deschis scorul în minutul 47, prin Giorgi Kvilitaia. Atacantul gazdelor a profitat de o greșeală a portarului Marian Aioani, care a scăpat mingea în fața porții.

România a egalat în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă, după o pasă a lui Vladimir Screciu.

Pe final, Georgia a forțat golul victoriei, dar România a rezistat și meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Următorul meci al naționalei este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 1/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, 0/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 9/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 1/0), Matei Ilie (CFR Cluj, 0/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 2/0), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena, 74/12), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, 53/8), David Matei (Universitatea Craiova, 0/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 35/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 6/0), Louis Munteanu (DC United, 4/2), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2).

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