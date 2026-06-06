România – Țara Galilor 2 -1 | Adrian Rus și Florinel Coman au marcat pentru tricolori

Final de meci.

Min 84, 85, 86. Ocazii mari pentru România, semnate de Matei, Rus și Dragomir.

Min 80. GOL ROMÂNIA. Adrian Rus a marcat printr-o lovitură cu capul.

Min 63. Brooks marchează și readuce egalitatea.

Min 52. GOL ROMÂNIA! Coman deschide scorul cu un șut din interiorul careului.

Potrivit statisticilor Flashscore, după prima repriză, oaspeții au avut mai mult posesia, dar românii au dominat în ceea ce privește ocaziile.

Min. 45. Prima repriză se încheie, scorul rămâne 0-0.

Min 43. Stanciu a tras puțin pe lângă bară când a executat o lovitură liberă.

Min 26. Un gol marcat de Louis Munteanu a fost anulat pe motiv de ofside.

Min 22. Băluță a avut ocazia de a deschide scorul, dar șutul lui a fost respins de portarul Țării Galilor.

Min. 14. Șansă mare pentru oaspeți, dar Hindrich a apărat un șut trimis de la mică distanță.

Ora 20.48. A început meciul.

Iată echipa de start a României:

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram. Selecționer: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan.

Echipa probabilă a României

Hindrich – Strata, M. Popescu, A. Burcă, L. Eissat – Stanciu, D. Matei – Dobre, Olaru, Baiaram – Drăguș

Rezerve: Târnovanu, Aioani – Sorescu, A. Rus, Coubiș, M. Ilie, Borza, Screciu, T. Băluță, N. Stanciu, Dragomir, Cîrjan, Moruțan, L. Munteanu, F. Coman.

Practic, selecționerul Hagi va schimba întreaga echipă față de meciul anterior, încheiat la egalitate (1-1) contra Georgiei. În plus, Ianis Hagi va fi lăsat în afara lotului, el neaflându-se nici măcar pe banca de rezerve în seara aceasta.

Partida România – Țara Galilor se va desfășura sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45 și va fi găzduită de stadionul Ghencea. Meciul este al doilea de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a Naționalei.

Meciul România – Țara Galilor va fi transmis la televizor de postul Prima TV.

Obiectivul antrenorului

Înainte de partidă, Hagi a declarat că principalul său obiectiv cu Țara Galilor este să cunoască cât mai mulți jucători.

„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv”, declarat selecționerul în cadrul unei conferință de presă de vineri.

„Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva”, a mai declarat Hagi.

Lotul României

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0).

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), Louis Munteanu (DC United, SUA, 5/3), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 21/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia, 27/7).

Prestația din Georgia

Marți, în Georgia , „tricolorii” au remizat scor 1-1 Georgia a deschis scorul în minutul 47, prin Giorgi Kvilitaia. Atacantul gazdelor a profitat de o greșeală a portarului Marian Aioani, care a scăpat mingea în fața porții. România a egalat în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă, după o pasă a lui Vladimir Screciu.