Selecționerul României, Gheorghe Hagi: La echipa națională nu există alt obiectiv decât să încerci să devii cel mai bun

„De când am semnat, pentru mine va fi o onoare, o plăcere să mă întorc la nivelul cel mai ridicat în România, la echipa națională. Simt, bineînțeles, că sunt și emoții, dar ele trebuie să dispară la stadion. Când ajung la stadion, cum a fost și în Georgia, dispar”, a afirmat selecționerul Gheorghe Hagi, vineri, într-o conferință premergătoare partidei cu Țara Galilor.

Tehnicianul a explicat că a convocat un lot extins pentru a-i evalua pe cât mai mulți dintre jucătorii eligibili pentru echipa națională.

„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv”, a mai spus el.

Țăra Galilor, un adversar dificil

„Suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, care vine și în jumătatea adversă și în jumătatea proprie. E o echipă căreia îi place să construiască, are alternative. O să fie un meci bun, foarte interesant”, a spus selecționerul.

Hagi a precizat că va folosi o formulă diferită față de cea utilizată în partida cu Georgia.

„Va juca altă echipă. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia. În ultimele două zile le-am dat drumul la un grup de jucători care au jucat mult în Georgia și am oprit în lot numai jucătorii care sunt sută la sută.”

Întrebat ce este mai important în noul proiect al echipei naționale, rezultatele sau construirea unui stil de joc, Hagi a răspuns că ambele obiective trebuie urmărite simultan.

„Ambele. La echipa națională trebuie să fim pragmatici, trebuie să producem rezultate, pentru că rezultatul pozitiv îți aduce încredere și relații de joc. Avem nevoie de timp să ne cunoaștem mai bine, dar trebuie să facem cât mai repede, cât mai bine, pentru că lucrăm cu cei mai buni”, a spus el.

Fostul căpitan al naționalei a subliniat că nu caută scuze și că responsabilitatea rezultatelor îi aparține.

„Nu o să vin să mă plâng de nimic, că nu am timp, că nu avem jucători. Trebuie să scoatem, trebuie să facem, trebuie să muncim bine, să fim concreți, să fim direcți. Ce învață unii în două luni la echipa națională trebuie să înveți în două-trei zile”, a adăugat el.

Hagi a insistat că obiectivul final al echipei naționale este performanța

„La echipa națională nu există alt obiectiv decât o singură strategie: să încerci să devii cel mai bun”, a spus Hagi.

Selecționerul a vorbit și despre identitatea tactică pe care dorește să o imprime reprezentativei.

„Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva, pentru că fotbalul are două faze, ofensiv și defensiv, cu tranziție. Trebuie să fim foarte buni și pe tranziție”, a completat Hagi.

Referitor la criticile apărute după meciul cu Georgia, Hagi a afirmat că își asumă deciziile luate.

„Fiecare are opinia lui. Eu am spus de la început ideile mele. Deocamdată eu sunt aici și cât o să fiu o să am personalitate, îmi asum niște lucruri”, a afirmat selecționerul.

Întrebat care este cel mai dificil aspect de implementat la echipa națională, Hagi a indicat mentalitatea.

„Mentalitate de campion. În direcția aceea trebuie să ne ducem cu toții. Să credem mai mult în jucători că pot face lucrul acesta”, a spus el.

Hagi a confirmat și că portarii Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu vor împărți minutele în meciul cu Țara Galilor.

România va întâlni Țara Galilor sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în ultimul meci de verificare înaintea debutului în noua ediție a Ligii Națiunilor.