Echipa de start pentru amicalul România-Țara Galilor

FRF a prezentat echipa de start pentru meciul de sâmbătă seara:

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram. Selecționer: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan.

Tricolorii joacă de la 20.45 pe stadionul Steaua cu Țara Galilor. Este al doilea meci de pregătire al naționalei din această lună, după 1-1 în Georgia, în urmă cu câteva zile.

La fel ca în precedentul meci de pregătire, naționala noastră poate face diseară până la 10 înlocuiri, în maximum trei opriri ale jocului.

Meciul este al doilea de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a Naționalei.