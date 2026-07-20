Arhitectura comunității: britanicii de la Studio Wild 15 semnează un proiect premium din nordul Capitalei

Când o echipă de arhitecți ajunge prima dată pe un teren pe care urmează să construiască, întrebarea centrală este, de regulă, ce anume va aduce noul proiect. În cazul Cosmopolis Evolia, întrebarea a căpătat valențe diferite încă din prima vizită pe șantier: ce exista deja acolo, în comunitatea Cosmopolis, care merita nu doar păstrat, ci amplificat? Răspunsul a venit de la John Goldwyn, arhitect la Studio Wild 15, studioul britanic care a semnat masterplanul noii faze dezvoltate de Opus Land Development.

O comunitate care exista deja

„Una dintre cele mai izbitoare observații de la prima noastră vizită pe teren a fost aceea că, în Cosmopolis, exista deja un sentiment autentic de comunitate. Familiile foloseau activ facilitățile comune, copiii se bucurau de spațiile deschise, iar rezidenții adoptaseră stilul de viață comunitar creat de ansamblul existent. Ca planificatori și arhitecți, am văzut o oportunitate nu de a copia aceste calități, ci de a le consolida și extinde”, explică John Goldwyn, arhitect la Studio Wild 15.

Abordarea echipei s-a concentrat, spune Goldwyn, pe conectivitate și interacțiune socială. Traseele pietonale și pistele pentru bicicliști au fost gândite să traverseze grădini și spații verzi, nu să urmeze rutele auto. Deși mașina rămâne importantă în viața cotidiană din România, arhitecții și-au propus ca rezidenții să poată alege confortabil să meargă pe jos sau cu bicicleta, lăsând mașina acasă, acolo unde parcarea este bine dimensionată. Rezultatul, spune Goldwyn, este un cartier care promovează un stil de viață mai sănătos și încurajează întâlnirile spontane, întărind apartenența care făcea deja Cosmopolis special.

„Luxul accesibil”, un model exportabil dincolo de România

Întrebat dacă Cosmopolis ar putea deveni un model pentru alte proiecte, răspunsul lui Goldwyn este fără echivoc afirmativ. „Credem cu tărie că Cosmopolis Evolia demonstrează că un design excepțional și un stil de viață de calitate nu trebuie rezervate exclusiv piețelor premium. Conceptul de «lux accesibil» este ceva ce ne-am dori să aducem și în alte orașe europene”, spune arhitectul.

Ceea ce se construiește acum la București este, spune el, fără egal printre capitalele comparabile din regiune. Dincolo de arhitectură, accentul pus pe comunitate, bunăstare și acces la natură este cel care face modelul relevant internațional, principii pe care Goldwyn le consideră aplicabile universal, spre orașe mai sănătoase și mai sustenabile. „Natura se dezvoltă în afara mediului urban fără nicio intervenție, dar în orașe trebuie să creăm în mod conștient oportunități pentru ca oamenii să se reconecteze cu spațiile verzi. Este important mai ales pentru copii și familiile tinere”, adaugă el.

De la South Beach la orașul de 15 minute

Deși masterplanul Cosmopolis Evolia se sprijină pe referințe internaționale, Goldwyn insistă că nu a fost vorba despre importul unui limbaj arhitectural străin. „România, și în special Bucureștiul, este deja un loc remarcabil, cu o identitate distinctă. Ambiția noastră nu a fost niciodată să impunem un limbaj arhitectural străin, ci să îmbogățim contextul local prin referințe internaționale atent selectate”, spune el.

Printre surse se numără eleganța discretă a dezvoltărilor recente din South Beach, Miami, vizibilă în clădirile „Charlie”, cu balcoane generoase și volumetrii lucrate cu finețe. La nivel de urbanism, echipa s-a orientat spre principiile New Urbanism și spre conceptul „orașului de 15 minute”, popularizat de Carlos Moreno, un masterplan în care facilitățile zilnice sunt accesibile într-o plimbare de cinci până la zece minute. „Credem că aceste principii sunt esențiale pentru comunități mai sănătoase, mai conectate și mai sustenabile”, punctează arhitectul.

Viziunea comună dintre arhitect și dezvoltator

Comparat cu alte dezvoltări internaționale, Evolia reprezintă, spune Goldwyn, o valoare excepțională prin calitatea arhitecturii, a facilităților și a experienței de locuire, puține proiecte oferind o propunere la fel de convingătoare. âStudio Wild 15 s-a specializat tradițional în hoteluri și resorturi de lux, iar aducerea acelorași principii, atenție la detaliu, generozitate a spațiului, experiențe atent curatoriate, într-un context rezidențial accesibil unui public mai larg este, spune arhitectul, ceva cu adevărat magic.

Trăsătura definitorie a proiectului rămâne, în opinia sa, angajamentul față de comunitate. „Multe dezvoltări se concentrează pe clădiri individuale. Rolul nostru a fost să creăm cartiere complete și conectate”, spune Goldwyn, care subliniază și implicarea dezvoltatorului: „Puține proiecte sunt livrate cu acest nivel de ambiție și integritate. Disponibilitatea de a investi atât de mult în calitate și valoare pe termen lung este cu adevărat unică pe piață.”

Întrebat cum va arăta Cosmopolis Evolia peste un deceniu, Goldwyn descrie un peisaj matur, cu copaci ce oferă umbră vara și o arhitectură așezată natural în mediu. „Ne imaginăm familii adunate afară, copii care se joacă liber și rezidenți liniștiți că au făcut o investiție solidă într-un loc care le îmbogățește viața”, spune el, adăugând că echipa a urmărit un limbaj vizual atemporal, nu unul dictat de tendințe trecătoare.

Unul dintre elementele care îl entuziasmează cel mai mult este coridorul de râu care traversează terenul. „Cu timpul, îl vedem transformându-se într-un parc liniar care conectează comunitatea, cam în același fel în care Tamisa a devenit parte din viața Londrei, orașul meu natal”, spune Goldwyn. Pe măsură ce fazele viitoare vor fi realizate, aceste conexiuni vor deveni tot mai puternice, iar masterplanul se va contura ca un loc coerent și armonios interconectat.