Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților

Familiile de Millenials nu mai caută un apartament în primă instanță, iar apoi o școală bună în zonă. Pentru aceștia, un criteriu esențial este constituit de proximitatea unei școli bune, cu reputație excelentă, iar apoi iau în calcul ofertele dezvoltatorilor imobiliari din zonă. Inversarea acestei logici, aparent subtilă, spune de fapt totul despre cum s-a schimbat în ultimii ani profilul cumpărătorului de proprietăți rezidențiale.

Sociologii care studiează comportamentul de consum al generației Millenials cu copii mici identifică un tipar specific capitalelor europene: accesul la educație de calitate, în proximitatea locuinței, a urcat pe primul loc în lista criteriilor de alegere a unei proprietăți, depășind în importanță suprafața utilă, finisajele sau chiar prețul. Nu pentru că bugetul nu mai contează, ci pentru că ecuația s-a complicat, iar părinții au început să ia în considerare mai multe criterii decât în trecut.

Acum, costul real al unui loc la o școală privată bună, plus transportul zilnic, plus orele pierdute în trafic, plus oboseala copilului care face naveta de la primele ore ale dimineții, schimbă complet perspectiva asupra „apartamentului mai ieftin în altă parte”. Practic, această aritmetică nu mai este despre calculul financiar în sine, ci este despre un calcul de resurse, în general, care contează mai mult pentru stilul de viață actual.

Efectul de polarizare: cum o școală bună generează migrație urbană

Fenomenul are chiar un nume în literatura de specialitate: „school proximity effect”, adică efectul de proximitate școlară. Studii realizate pe piețe imobiliare din Marea Britanie, Germania și Polonia arată că prezența unei școli cu rezultate academice dovedite într-o zonă rezidențială generează o apreciere suplimentară de valoare a proprietăților din jur de 5 până la 15%, comparativ cu zone similare din punct de vedere al infrastructurii, dar fără acces la educație de calitate.

Mai mult decât atât, comunitatea se stabilizează diferit. Familiile care aleg o locuință în funcție de școală tind să rămână mai mult timp în acea proprietate, să se implice mai activ în viața cartierului și să recomande zona în cercul lor social, ceea ce generează o cerere constantă și susținută, indiferent de ciclul economic.

Practic, un cartier cu o școală bună se comportă ca un magnet, adică atrage familii tinere, educate, cu venituri medii și medii-superioare, care rămân și investesc în comunitate. Cu cât comunitatea este mai coerentă și mai stabilă, cu atât crește atractivitatea zonei și pentru alte familii similare.

România, în urmă față de model, cu câteva excepții notabile

În România, modelul în care infrastructura educațională este gândită ca parte integrantă a unui proiect rezidențial rămâne, deocamdată, o raritate. Marea majoritate a ansamblurilor rezidențiale construite în ultimii douăzeci de ani au ignorat complet această componentă, lăsând pe seama sistemului public de educație (deja suprasolicitat și subdotat) responsabilitatea de a acoperi nevoile comunităților nou formate.

Consecința este vizibilă în rutina zilnică a sute de mii de familii din jurul marilor orașe: dimineți cu mașina pornită la șase și jumătate, copii somnoroși în trafic, părinți care pierd ore de muncă pentru deplasări zilnice la școli situate la distanțe iraționale față de locuință.

În ciuda acestei realități în societatea românească, Cosmopolis, cel mai amplu proiect rezidențial privat din România, a ales un alt drum. În cadrul comunității de peste 17.000 de locuitori din zona de nord a Bucureștiului funcționează Mark Twain International School Cosmopolis, un campus educațional internațional cu un curriculum recunoscut global, disponibil pentru toți rezidenții la distanță de mers pe jos de acasă. Nu „în apropiere”. Nu „la câteva stații”. La distanță de mers pe jos.

Ce înseamnă în practică o școală internațională într-un complex rezidențial

Decizia de a integra Mark Twain International School în masterplanul Cosmopolis nu a fost una de marketing. A fost, din perspectiva dezvoltatorului Opus Land Development, o decizie de viziune urbanistică: o comunitate de dimensiunea unui mic oraș are nevoie de infrastructură educațională proprie, la fel cum are nevoie de infrastructură medicală, comercială sau de transport.

„Clienții vin pentru facilități, dar decizia finală este adesea influențată de campus”, spune Gabriel Voicu, director de vânzări al Cosmopolis. „Vedem din ce în ce mai des că decizia de achiziție nu mai este influențată doar de preț sau de suprafață, ci de ceea ce oferă cartierul dincolo de pereții locuinței. Și pentru familiile cu copii, educația este, de departe, argumentul cu cea mai mare greutate.”

Concret, prezența școlii internaționale în interiorul comunității produce mai multe efecte simultane. Primul este cel mai vizibil: copiii merg la școală fără să fie transportați zilnic prin traficul bucureștean, ceea ce înseamnă mai mult somn de calitate, mai puțin stres și mai mult timp petrecut în familie. Al doilea efect, mai puțin discutat, este cel asupra valorii proprietăților: cererea pentru locuințe în Cosmopolis a crescut cu aproximativ 30% în prima jumătate a anului 2025, iar o parte semnificativă din această creștere este atribuită direct atractivității campusului educațional.

Al treilea efect este unul ce privește evoluția comunității pe termen lung: familiile care aleg Cosmopolis în primul rând pentru școală, rămân. Nu pleacă atunci când copilul termină un ciclu educațional, pentru că întreaga infrastructură a cartierului, ce cuprinde Cosmopolis Plaza, piscinele, parcurile, clinica Affidea, aplicația de community management My Cosmopolis, construiește în jurul lor un stil de viață complet, greu de replicat în altă parte.

În plus, întrucât în cazul proiectului Cosmopolis vorbim despre o viziune pe termen lung și un mastreplan orientat spre nevoile cumpărătorilor, complexul se extinde prin proiectul Cosmopolis Evolia, oferind asltfel noi oportunitati de investitii imobiliare in 2026. Cosmopolis Evolia este un produs premium și o evoluție naturală în istoria celui mai prolific complex rezidențial din România, de după Revoluția din 1989. Practic, în acest fel, viitorii proprietari și investitori beneficiază încă de la început de întreaga infrastructură disponibilă în Cosmopolis, de toate facilitățile și de liniștea că investiția în viitorul lor și al copiilor, este în siguranță.

Școala ca diferențiator investițional

Există o logică pe care investitorii imobiliari experimentați o înțeleg rapid și pe care cumpărătorii de locuințe pentru uz propriu o descoperă uneori mai târziu: o proprietate situată în proximitatea imediată a unei școli de calitate este, structural, mai ușor de închiriat și mai ușor de revândut.

Cererea pentru proprietăți în cartiere cu acces garantat la educație de calitate vine din două direcții simultan: familiile care vor să locuiască acolo și investitorii care știu că vor găsi chiriași stabili, cu venituri bune și cu orizont de ședere lung. Combinația aceasta, respectiv cerere din partea cumpărătorilor finali și din partea investitorilor, menține prețurile la un nivel mai ridicat indiferent de fluctuațiile mai largi ale pieței.

Schimbarea de mentalitate în rândul familiilor tinere din România nu este o tendință pasageră. Reprezintă o recalibrare structurală a modului în care se raportează o generație întreagă la ideea de locuire. O generație care a văzut cum arată un copil obosit adus de la școală la ora șase seara, care a calculat câte ore din an se pierd în traficul dintre casă și școală, care și-a dat seama că prețul pe metru pătrat nu spune nimic despre calitatea vieții reale.

Cosmopolis, respectiv Cosmopolis Evolia, nu oferă doar un apartament sau o vilă. Oferă un context în care copilul crește fără să facă naveta prin trafic, în care școala este la câteva minute de mers pe jos, în care comunitatea din jur este formată din familii care au ales același lucru și pentru același motiv. Este, în esență, o alegere despre ce fel de dimineți vrei să ai tu și copilul tău, în fiecare zi, timp de mulți ani.

Și aceasta, pentru tot mai mulți cumpărători, valorează mai mult decât orice calcul pe metru pătrat.