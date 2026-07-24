Bucureștenii vor mai mult timp liber: ce fac cu ora recâștigată din trafic

De câteva decenii bune, sociologii analizează răspunsurile la o întrebare esențială, prezentă în societăți diferite, pentru a citi, starea interioară a unei culturi, și anume ”Ce ai face cu o oră în plus pe zi?” Multă vreme, în societățile occidentale ale sfârșitului de secol XX, răspunsul dominant a fost unul destul de previzibil. Mulți oameni ar fi muncit mai mult, din dorința de a câștiga mai mult. Timpul suplimentar însemna, aproape reflex, productivitate suplimentară, care presupunea, mai departe, obținerea unui venit suplimentar. Practic, era vorba în esență, despre promisiunea pe care se sprijină încă o bună parte din populația activă.

În Bucureștiul anului 2026, acest scenariu s-a diluat. Un sondaj realizat recent de Cosmopolis prin platforma iVox Research, pe un eșantion de 612 respondenți din București și județul Ilfov, arată că, în ipoteza unei reduceri semnificative a timpului petrecut zilnic în trafic, doar 14,4 procente dintre locuitorii Capitalei ar transforma timpul recuperat într-o sursă de venit suplimentar. Restul, aproape 8 din 10, aleg cu totul altceva.

Ce ar face un bucureștean cu o oră în plus

Aproape jumătate dintre respondenți, mai exact 49,4 procente, ar alege odihna și recuperarea personală, 35 % ar petrece mai mult timp cu partenerul, 31,7 procente ar dedica timpul recuperat sportului și activităților de wellness. Banul rămâne, ca prioritate declarată, pe ultimul loc.

Totuși, aceste cifre nu descriu neapărat o generație care refuză efortul, ci descriu o generație care a atins un plafon. Sunt exact profesioniștii care au dus, ani buni, ritmuri mai intense decât cele ale părinților lor, în cariere mai solicitante. Iar semnalul pe care îl transmit este limpede și anume, ceea ce le lipsește nu mai este puterea financiară, ci timpul, nevoia de repaos și prezența reală în propria viață.

Un sistem de valori care se rescrie discret

Cercetătorii europeni în studii de calitate a vieții observă, de peste un deceniu, un tipar asemănător în societățile Nordului. În Olanda, Danemarca, Suedia, procentul celor care ar alege venitul suplimentar în locul odihnei este, sistematic, sub 20 la sută. Aceste societăți sunt, în mod ne-întâmplător, printre cele mai prospere din lume. Nu au ajuns aici printr-o cursă spre maximizarea venitului individual, ci printr-o disciplină a echilibrului.

Datele sondajului arată că Bucureștiul a intrat, discret, în aceeași categorie. Iar o generație care nu-și mai dorește prioritar mai mulți bani, ci mai mult timp, evaluează diferit ce înseamnă inclusiv o locuință bună.

Locuința ca infrastructură pentru ce vrei să faci cu timpul

Într-o economie a productivității maximale, locuința se evaluează după cât te ajută să produci, respective cât de aproape ești de birou sau cât de eficient este drumul zilnic. Pe de altă parte, într-o economie a repausului, criteriile se răstoarnă. Locuința devine importantă prin cât te apropie de propria familie, de propria odihnă, de propria sănătate. Iar cartierul integrat, în această nouă economie, nu propune și vinde doar apartamente, ci prezintă o întreagă infrastructură propice pentru slow life, odihnă, familie, sport și comunitate. Exact ceea ce aproape 8 din 10 bucureșteni au declarat că își doresc cel mai mult.

Cosmopolis: un loc construit pentru ce-ți dorești să faci cu timpul liber

Cosmopolis, dezvoltat etapă cu etapă de peste două decenii, a fost gândit ca un ansamblu în care viața cotidiană nu se organizează în jurul deplasărilor, ci al activităților care contează cu adevărat. În complex există peste 60 de piscine pentru odihnă și mișcare, parcuri și alei pietonale pentru plimbări în cuplu sau cu familia, Campusul Mark Twain International School pentru copii și Centrul medical Affidea Cosmopolis pentru controale preventive. Cosmopolis Plaza, adică strip mall-ul din ansamblul rezidențial este locul ideal pentru cumpărături fără mașină. Fiecare dintre aceste componente este, în esență, un răspuns bun întrebarea la care un locuitor se gândește aproape zilnic: Cum îmi petrec timpul?

„Cei mai mulți dintre cumpărătorii noștri nu ne cer, direct, o soluție împotriva traficului. Ne cer, mai degrabă, un loc în care să poată face lucrurile care contează, fără să le fure programul zilnic. Își doresc odihnă, timp de calitate petrecut cu familia sau prietenii. Iar cartierul, atunci când este construit corect, devine acest loc în mod natural, fără să fie nevoie de niciun efort suplimentar din partea rezidenților”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Cosmopolis Evolia și manifestul unei noi ecuații

Cosmopolis Evolia, proiectul premium dezvoltat pe terenul adiacent ansamblului, cu o investiție de peste 200 de milioane de euro, duce mai departe această filozofie printr-un masterplan semnat de biroul britanic de arhitectură Studio Wild 15. Aleile pietonale, spațiile verzi și punctele de întâlnire ale comunității au fost desenate primele. Clădirile s-au așezat ulterior. Rezultatul este un cartier care plasează, prin proiectare, în centrul vieții cotidiene exact activitățile pe care sondajul le-a identificat drept prioritare pentru bucureșteanii anului 2026.

„Cosmopolis Evolia este o consecință a felului în care s-a schimbat, în ultimii ani, definiția reușitei. Cumpărătorul de astăzi nu ne mai spune, în primul rând, câți bani este dispus să investească. Ne comunică în primul rând ce dorește să facă cu timpul lui. Iar la aceste întrebări, un cartier bine gândit răspunde mult mai eficient decât o zonă centrală convențională”, subliniază Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

Atunci când o generație urbană începe să răspundă la întrebarea despre ora în plus alegând odihna, cuplul, corpul, în locul banilor, ceea ce se produce nu mai este o simplă preferință de stil, ci mai degrabă o redefinire, tăcută dar consistentă, a ceea ce înseamnă o viață reușită și de succes. Iar locuințele care răspund la această redefinire stabilesc, treptat, direcția unei piețe întregi.

