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Un bărbat din Capitală, salvat la timp de polițiști, după ce i s-a făcut rău la volan

Scene demne de un film de suspans în Sectorul 3. Unui bărbat de 60 de ani i s-a făcut rău la volan. Acesta nu s-a mai putut mișca. Cu ultimele eforturi, a sunat soția, care a apelat autoritățile pentru a-l salva.
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Daiana Rob
23 iul. 2026, 18:13, Social
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Scena s-a petrecut miercuri dimineața, în Sectorul 3 al Capitalei.

„La data de 22 iulie 2026, în jurul orei 10:30, o femeie a apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și a sesizat faptul că soțul său, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a contactat-o telefonic în timp ce se deplasa cu autoturismul, spunându-i că nu se mai poate mișca. În timpul convorbirii, acesta a reușit să rostească doar „INML”, după care apelul s-a întrerupt. Ulterior, bărbatul nu a mai răspuns la apelurile telefonice”, informează Poliția Capitalei.

Nici femeia nici autoritățile nu au știu precis unde se află bărbatul, care era în timpul programului de lucru în momentul urgenței.

Polițiștii au încercat să-l sune pe bărbat și să ia legătura cu el, însă acesta nu a reușit să răspundă la telefon. În tot acest timp, oamenii legii au continua să vorbească cu soția pentru a identifica orice detalii utile pentru căutări. Ea le-a spus acestora că bărbatul lucrează în zona Splaiul Unirii din orașul Popești-Leordeni.

Polițiștii s-au folosit inclusiv de informații privind traseul pe care bărbatul îl urma atunci când se ducea la muncă. Autoritățile au mobilizat echipaje de poliție din cadrul Secției 26, Secției 13, Brigăzii Rutiere, dar și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

În urma verificărilor desfășurate în mai multe zone și a coroborării tuturor informațiilor disponibile, polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție au identificat autoturismul într-o zonă industrială, retrasă și greu accesibilă, din Sectorul 3.

Polițiștii l-au găsit conștient pe bărbat, însă acesta nu putea vorbi. El prezenta semne evidente ale unei afecțiuni medicale.

Văzând starea bărbatului, oamenii legii au chemat un echipaj SMURD. Aceștia au rămas alături de bărbat până la sosirea medicilor. Acesta a fost dus de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

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