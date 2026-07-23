Glumă virală pe TikTok cu Simona Halep, ajunsă sursă de inspirație pentru subiectele de admitere la Drept / „Răspuns corect, Mitică Dragomir”

Un exercițiu de gândire critică inclus în examenul de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București a devenit viral pe rețelele sociale, după ce numeroși candidați au remarcat asemănarea cu o glumă celebră de pe TikTok.

Examenul de admitere a avut loc pe 22 iulie, iar la scurt timp după încheierea probei, fotografii cu subiectele au început să circule pe internet.

„Câte plăci de faianță are Simona (Halep) în casă?”

Unul dintre exercițiile de gândire critică conținea formulări care au fost asociate imediat cu un videoclip devenit viral pe TikTok, în care apare întrebarea absurdă despre câte plăci de faianță ar avea Simona Halep în casă.

Iată cerința:

„Simona decide să-și schimbe atât plăcile de gresie din bucătărie, cât și pe cele de faianță. Noile plăci au modele grafice personalizate: unele au ca model Vocea României, iar altele au ca model Musaca de post. Știm că Simona a cumpărat un număr egal de plăci de gresie și de faianță și că i-au rămas nefolosite mai multe plăci după ce le-a schimbat pe toate cele vechi”.

Pornind exclusiv de la informațiile conținute în enunț, candidații au avut de răspuns la mai multe întrebări de logică și deducție.

Prima dintre ele era formulată astfel:

„Din text putem deduce că:

Au rămas nefolosite doar plăci de faianță; Modelul Vocea României a fost folosit mai mult; Numărul total de plăci cumpărate este impar; Numărul total de plăci cumpărate este par”.

Și un alt item:

„Dacă Simonei i-au rămas nefolosite plăci din ambele modele, decurge că:

A folosit doar modelul Vocea României; A folosit doar modelul Musaca de post; A cumpărat cel puțin o placă din fiecare model; A cumpărat același număr de plăci din fiecare model”.

Din comentariile din online, creatorul glumei, Gioconda, a spus că a aflat din mesajele primite de la utilizatori că una dintre replicile sale a fost, indirect, sursă de inspirație pentru exercițiul de examen.

În continuare, exercițiul conținea întrebarea:

„Care dintre următoarele afirmații nu poate fi dedusă din text?„.

La ultimul item, candidații a trebuit să stabilească, pe baza informațiilor disponibile, câte plăci de gresie mai are Simona în bucătărie după renovare.

„Vocea României” și „Musaca de post”

Candidații au recunoscut imediat sursa inspirației acestor cerințe după expresiile „Vocea României” și „Musaca de post” – o trimitere la un clip publicat în urmă cu câteva luni în care Gioconda, creator de conținut, formulează o întrebare intenționat absurdă:

„Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă?”, cu variantele de răspuns: a) Nu are casă, b) O placă, c) Musaca de post, d) Vocea României”.

Răspunsul interlocutorului a dus la viralizarea momentului: „300 de plăci de placaje are în casă Simona Lache”.

Reacții pe internet

După examen, candidații au postat reacții pe rețelele sociale.

Unul dintre ei a comentat: „Răspuns corect, Mitică Dragomir”.

Altcineva a comentat: „Puteam să jur că se umple TikTok-ul de când am citit exercițiul„.

La rândul său, după ce a aflat că a fost sursă de inspirație pentru examenul de la Drept, Gioconda s-a declarat surprinsă:

„Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, cum că o glumă de-a mea a apărut astăzi în examenul vostru la facultatea de Drept„, spune acesta. Creatorul de conținut afirmă că alegerea subiectului l-a surprins.

Context

Proba de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București include, pe lângă Limba română și Economie, și o secțiune de Gândire critică, menită să evalueze capacitatea candidaților de analiză, argumentare și identificare a raționamentelor logice.

Examenul din acest an s-a desfășurat pe 22 iulie.