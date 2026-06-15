Simona Halep, scrisoare emoționantă după retragerea din tenis: De acum, începe pentru mine o altă etapă, una mai personală

Simona Halep a publicat luni o scrisoare emoționantă pe rețelele sale sociale, în care a vorbit despre ce a însemnat pentru ea tenisul și ce planuri de viitor are.

Mesajul vine la două zile după meciul oficial de retragere din tenis, organizat pe 13 iunie în Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.

„Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis şi continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranţă şi iubire pentru acest sport”, a scris Halep în scrisoarea de mulțumire, publicată pe rețelele sociale.

„Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a şimţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori”, a mai spus Halep.

Halep, despre noua etapă din viața sa după retragerea din tenis

Fostul numărul 1 mondial a lăsat de înțeles că următoarea perioadă va fi una mai liniștită și mai personală.

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri. Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu. Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeaşi: cu valorile, disciplina şi responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit şi pe care le voi purta cu mine toată viaţa”, a transmis Halep.

Ea a făcut referiri și la noua etapă care începe după retragerea oficială din tenis.

„De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniştită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanţă. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele şi de libertatea de a-mi trăi viaţa în felul meu. Privesc înainte cu recunoştinţă pentru tot ce a fost şi cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viaţa îmi va aduce, cu siguranţă, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături, pentru că aţi crezut în mine şi pentru că aţi făcut parte din această călătorie. Unele poveşti se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna”, se arată în finalul mesajului.

Halep s-a retras din tenis

Fost lider mondial în tenisul profesionist feminin, dublă câștigătoare de Grand Slam, Simona Halep a fost omagiată la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment special de retragere, desfășurat sâmbătă la BTarena, unde mii de spectatori au asistat la un spectacol sportiv și artistic dedicat carierei sale.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Este foarte emoționant să vorbesc astăzi. Știu că poate va fi ultima oară când vorbesc oficial ca sportivă. O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe”, a spus Simona Halep sâmbătă, la meciul de retragere de la Cluj-Napoca.