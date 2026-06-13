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Simona Halep, discurs emoționant la evenimentul de retragere de la Cluj: Sunt un om împlinit

Fost lider mondial în tenisul profesionist feminin, dublă câștigătoare de Grand Slam, Simona Halep a fost omagiată la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment special de retragere, desfășurat sâmbătă la BTarena, unde mii de spectatori au asistat la un spectacol sportiv și artistic dedicat carierei sale.
Simona Halep, discurs emoționant la evenimentul de retragere de la Cluj: Sunt un om împlinit
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 iun. 2026, 20:07, Sport
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„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Este foarte emoționant să vorbesc astăzi. Știu că poate va fi ultima oară când vorbesc oficial ca sportivă. O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe. Vă mulțumesc mult, dumneavoastră și celor de la televizor!”, a declarat Simona Halep.

Sportiva a transmis mulțumiri antrenorilor și sponsorilor săi.

„Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor mei, m-au ajutat la fiecare pas, fără ei poate nu aș fi reușit. Ei au pus o cărămidă la această casă, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot! Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei care m-au susținut de la 13 ani. Nu au renunțat la mine când a fost greu și asta a contat mult, au avut încredere în mine ca om”, a mai spus ea.

Halep a făcut referire și la familie și la România.

„Vreau să mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Sper să fie cât mai mulți campioni, să mă ajungă, chiar să mă depășească. Aș vrea să închei cu familia mea, le mulțumesc că există, că m-au făcut să exist, să îmi îndeplinesc acest vis. Tata a crezut nebunește în acest vis, mama a echilibrat balanța. M-au educat frumos din punctul meu de vedere”, a spus ea.

În încheiere, Halep a adus un omagiu unor mari nume din sportul românesc, care au fost alături de ea la eveniment.

„Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei (n.r.: către spectatori). Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!”, a încheiat Simona Halep.

Evenimentul a reunit nume importante din tenisul internațional și din sportul românesc. Printre invitați s-au aflat Gaël Monfils, Elina Svitolina, Andrei Pavel, precum și antrenorii Daniel Dobre și Darren Cahill, dar și personalități din showbiz, între care Loredana, care a deschis programul artistic.

Programul a inclus meciuri demonstrative și momente simbolice, printre care un duel al Simonei Halep cu o fetiță de 8 ani, mare admiratoare a sportivei.

În cadrul unui alt moment special, Halep a făcut echipă cu tatăl său, Stere Halep, într-un joc demonstrativ împotriva cuplului Monfils-Svitolina.

De asemenea, Simona Halep a evoluat într-un meci demonstrativ alături de Andrei Pavel împotriva perechii Svitolina-Monfils.

Evenimentul a fost completat de un moment artistic susținut de Loredana, dar și de intonarea imnului României, în aplauzele publicului.

Simona Halep își încheie cariera cu un palmares impresionant: 2 titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), finală la Australian Open, semifinală la US Open, 24 de titluri WTA, 64 de săptămâni petrecute pe locul 1 mondial, bilanț general: 580 victorii – 243 înfrângeri.

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