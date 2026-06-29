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Emma Răducanu se retrage de la Wimbledon în ultimul moment. Care e motivul

Emma Răducanu a anunțat duminică seara, într-o postare pe rețelele sociale, că nu va participa la turneul de la Wimbledon. „Am făcut tot ce a fost posibil pentru a fi la startul partidei de luni”, a scris jucătoarea în vârstă de 23 de ani.
Emma Răducanu se retrage de la Wimbledon în ultimul moment. Care e motivul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 iun. 2026, 09:25, Sport
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Emma Răducanu nu va juca la Wimbledon, după ce s-a retras în ajunul turneului de Grand Slam de pe teren propriu.

Într-o postare pe rețelele sociale, ea a dezvăluit că a fost nevoită să ia această decizie din cauza unei fracturi de stres la piciorul drept.

„Nu îmi vine să cred că spun asta, dar, din păcate, trebuie să mă retrag de la Wimbledonul din acest an. Am făcut totul pentru a fi la startul partidei de luni, dar, după noi teste duminică seară, am constatat că problema avută s-a transformat într-o fractură de stres, iar medicii m-au sfătuit să nu mă mai forţez. Să evoluez la Wimbledon, în faţa fanilor de acasă, înseamnă totul pentru mine, astfel că această retragere e dificil de procesat. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru suport şi gândurile bune. Abia aştept să ne vedem din nou, când voi fi aptă să intru pe teren”, este mesajul transmis de jucătoarea în vârstă de 23 ani.

Emma Răducanu urma să-și înceapă parcursul luni împotriva croatei Antonia Ruzic pe Court One.

În 2025, în faţa publicului său de acasă, la All England Club, câştigătoarea US Open din 2021 a pierdut în runda a treia în faţa Arinei Sabalenka.

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