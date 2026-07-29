BTS se retrage de la Premiile Grammy de anul viitor. Motivul pentru care trupa nu își va înscrie muzica

Trupa pop coreeană BTS a anunțat că nu își va înscrie muzica pentru a fi selectată la Premiile Grammy din 2027, potrivit BBC.

Vestea a venit printr-o postare coordonată pe Instagram. Toți cei șapte membri ai trupei au postat o declarație identică.

Motivul membrilor BTS de a nu participa

„Am decis să nu participăm la premiile Grammy”, se arată într-o traducere a mesajului. „Sper ca muzica să poată fi auzită și iubită pentru ceea ce este, în loc să fie împărțită în funcție de regiune sau limbă”, au transmis memnbrii BTS.

Se aștepta ca trupa să concureze pentru unele dintre principalele categorii ale premiilor Grammy, inclusiv pentru albumul anului. Albumul lor de revenire, Arirang, a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume ale anului.

Se preconiza, de asemenea, că single-ul principal, Swim va fi în cursa pentru titlul de melodia anului. Piesa a ajuns pe primul loc în SUA, potrivit sursei citate.

Însă, versurile în limba engleză ar fi exclus-o din noul premiu pentru cea mai bună interpretare muzicală pop asiatică, anunțat luna trecută.

Regulamentul Grammy

Conform regulilor Grammy, melodiile nominalizate la această categorie trebuie să conțină „utilizarea semnificativă” a unei limbi asiatice. Peste 80% din versurile de pe albumul Arirang sunt cântate în limba engleză.

Introducerea noului premiu a fost primită cu reacții mixte în spațiile K-Pop online. Mulți fani s-au plâns că, în loc să celebreze artiștii asiatici, premiile Grammy i-au etichetat.

Alegând să menționeze atât regiunea, cât și limba în declarația lor, membrii BTS par să reflecte această îngrijorare.

Academia de Înregistrări, care organizează ceremonia, nu a răspuns încă.

Premiile Grammy se luptă de câțiva ani cu modul în care să reflecte popularitatea în creștere a K-Pop-ului.

Anul trecut, și-a extins academia de vot pentru a include mai mulți artiști și producători proeminenți din Coreea de Sud.