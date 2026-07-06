De ce sunt obligați jucătorii de la Wimbledon să se îmbrace exclusiv în alb. Regula bizară pe care mulți o consideră exagerată

Originea celebrului cod vestimentar datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când tenisul era practicat aproape exclusiv de aristocrația britanică. În epoca victoriană, transpirația vizibilă era considerată lipsită de eleganță și chiar nepotrivită în societatea înaltă. Hainele albe aveau rolul de a ascunde mai bine urmele transpirației decât cele colorate, motiv pentru care au devenit rapid standardul în competițiile de tenis, scrie publicația InStyle.

Primul turneu de la Wimbledon s-a disputat în 1877, iar tradiția echipamentului alb a fost păstrată aproape fără întrerupere. În 1963, organizatorii au transformat-o într-o regulă oficială. Din acel moment aceasta a devenit una dintre cele mai stricte din sportul profesionist.

Nu este suficient ca echipamentul să fie „aproape alb”

Mulți cred că este suficient ca tricoul sau pantalonii să fie predominant albi. În realitate, regulamentul Wimbledon merge mult mai departe. Organizatorii cer ca echipamentul să fie „aproape în întregime alb”, iar nuanțele crem sau ivoire nu sunt acceptate. Benzile colorate nu pot depăși un centimetru lățime, iar restricțiile se aplică inclusiv șepcilor, șosetelor, bentițelor, încălțămintei și chiar lenjeriei care poate deveni vizibilă în timpul meciului. Oficialii pot solicita schimbarea echipamentului chiar înainte de intrarea pe teren dacă apreciază că nu respectă regulamentul.

Jucători celebri au intrat în conflict cu organizatorii

De-a lungul anilor, numeroși tenismeni au contestat regulile. Andre Agassi a refuzat să participe la Wimbledon între 1988 și 1990, preferând să boicoteze turneul din cauza obligației de a juca în alb. Ironia este că, după revenirea sa în 1991, americanul a câștigat trofeul un an mai târziu.

Nici Roger Federer nu a scăpat de reguli. În 2013, organizatorii i-au cerut să renunțe la pantofii cu talpă portocalie, considerând că nu respectă codul vestimentar. Episodul a determinat chiar clarificarea regulamentului privind încălțămintea. Au existat și alte controverse, inclusiv în cazul unor sutiene sau accesorii colorate purtate de jucătoare, Wimbledon menținând ani la rând o interpretare foarte strictă a regulamentului.

Sportivele au făcut presiuni pentru o excepție importantă

În ultimii ani, presiunea venită din partea sportivelor a determinat organizatorii să accepte o excepție importantă. Din 2023, jucătoarele pot purta pantaloni scurți interiori în culori închise, pentru a reduce anxietatea legată de menstruație în timpul competiției. Modificarea a fost salutată de numeroase sportive, care au explicat că regula veche le provoca un stres suplimentar în timpul meciurilor. În rest, codul vestimentar a rămas aproape neschimbat.

De ce Wimbledon nu renunță la această tradiție

Pentru All England Club, instituția care organizează turneul, echipamentul alb reprezintă mai mult decât o regulă de îmbrăcăminte. Oficialii susțin că uniformitatea pune accentul pe joc și nu pe ținutele sportivilor, contribuind la identitatea vizuală unică a Wimbledonului. Într-o eră în care sponsorii și designul vestimentar sunt tot mai vizibile în sport, turneul britanic încearcă să păstreze imaginea clasică ce îl diferențiază de celelalte competiții de Grand Slam.

Tocmai această combinație dintre tradiție și strictețe face ca Wimbledon să fie considerat de mulți cel mai elegant turneu de tenis din lume. Pentru alții însă, regula „albului absolut” este o relicvă a unei alte epoci, care ar trebui adaptată vremurilor moderne.