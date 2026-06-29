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Naomi Osaka a câștigat deja primul titlu la Wimbledon. Are cea mai frumoasă ținută de la turneu

Înainte de debutul pe teren, Naomi Osaka a atras atenția printr-o apariție spectaculoasă la Wimbledon. Presa de modă și fanii turneului consideră că jucătoarea japoneză are una dintre cele mai elegante ținute ale ediției din acest an.
Naomi Osaka a câștigat deja primul titlu la Wimbledon. Are cea mai frumoasă ținută de la turneu
Sursa foto: Facebook/British Vogue
Oana Antipa
29 iun. 2026, 22:03, Știrile zilei
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Respectând tradiționalul cod vestimentar alb impus de organizatorii de la All England Club, Osaka a ales o creație personalizată inspirată din vestimentația ceremonială japoneză, relatează Vogue.

O ținută inspirată din tradițiile Japoniei

Costumul a fost realizat de creatoarea Hana Yagi, din Tokyo. Ținuta include motive tradiționale precum cocori și flori de cireș brodate. La spate este completată de o fundă lungă, care oferă un efect spectaculos în timpul intrării pe teren.

Accesoriile au fost alese în același registru estetic. Osaka a purtat un ornament tradițional pentru păr și bijuterii inspirate din cultura japoneză.

Rochia se transformă înaintea meciului

Creația este alcătuită din mai multe straturi detașabile. Înainte de începerea partidei, acestea sunt îndepărtate treptat și lasă la vedere echipamentul de joc produs de Nike.

Designerii spun că au dorit să marcheze trecerea de la momentul ceremonial al intrării pe teren la competiția propriu-zisă.

Echipamentul sportiv păstrează aceeași sursă de inspirație și include elemente inspirate din arta japoneză a decupajului în hârtie, cunoscută sub numele de kirigami.

Moda, parte din identitatea sportivei

Naomi Osaka spune că folosește moda pentru a spune povești și pentru a-și exprima identitatea culturală.

Sportiva consideră că fiecare apariție înaintea unui meci reprezintă o oportunitate de a transmite un mesaj dincolo de tenis.

Designerii implicați în proiect susțin că regulile stricte de la Wimbledon nu au limitat creativitatea. Dimpotrivă, obligativitatea culorii albe i-a determinat să pună accent pe texturi, materiale și simboluri.

În ultimii ani, aparițiile vestimentare ale lui Naomi Osaka înaintea marilor turnee au devenit aproape la fel de așteptate ca evoluțiile sale de pe teren, transformând intrarea în arenă într-un moment de spectacol.

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