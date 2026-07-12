Linda Noskova a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Wimbledon

În ciuda pierderii a cinci mingi de meci în setul al doilea, cehoaica Linda Noskova (locul 12 mondial) a învins-o pe compatrioata sa Karolina Muchova (locul 9) cu 6-2, 5-7, 6-3 în finala de la Wimbledon și și-a adjudecat primul titlu de Grand Slam, relatează Le Figaro.

Jucătoarea în vârstă de 21 de ani a jucat prima sa finală de turneu major, în timp ce rivala sa mai în vârstă (29 de ani) a pierdut a doua finală de Grand Slam pe iarba londoneză, după înfrângerea de la French Open din 2023. A treia câștigătoare cehă de la Wimbledon în ultimii patru ani la simplu feminin, Noskova va urca luni pe locul șapte în clasamentul mondial, un record personal.

Într-o poziție ideală pentru a încheia meciul, conducând cu 6-2, 5-2 după abia o oră de joc, Noskova a ratat trei ocazii de a câștiga titlul în acel game, a irosit un al patrulea cu o dublă greșeală în game-ul următor și apoi a irosit un al cincilea la 5-4 în favoarea sa. Muchova nu a ezitat, câștigând cinci game-uri consecutive pentru a smulge al doilea set cu 7-5 și a reaprinde complet finala.

Linda Noskova, a treia câștigătoare cehă a turneului de la Wimbledon în patru ani

După ce a părăsit terenul în urma unui al doilea set improbabil, Noskova a salvat trei mingi de break în primul game al setului decisiv. În game-ul următor, ea a breakat serviciul lui Muchova, preluând rapid conducerea cu 3-0. După 2 ore și 27 de minute extenuante, cea mai tânără dintre cele două finaliste și-a pecetluit în sfârșit victoria cu a șasea minge de meci.

A treia câștigătoare cehă a turneului de la Wimbledon în patru ani la simplu feminin, după Marketa Vondrousova (2023) și Barbora Krejcikova (2024), Noskova o succede pe poloneza Iga Swiatek în cartea recordurilor și devine a zecea campioană diferită în zece ediții. Acesta este al treilea titlu din cariera viitoarei număr 7 mondial, după Monterrey (teren dur) în 2024 și Berlin în iunie.