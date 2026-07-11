Anglia, în semifinalele Campionatului Mondial după ce a învins cu Norvegia cu 2-1 în reprizele de prelungiri

Norvegia și Anglia au ajuns în prelungiri în meciul din sferturile de finală de la Cupa Mondială, după ce au încheiat timpul regulamentar de joc la egalitate 1-1.

Andreas Schjelderup a marcat pentru Norvegia în minutul 36, iar englezul Jude Bellingham a egalat în prelungirile primei reprize, în minutul 45+2.

Tot Bellingham a înscris pentru 2-1 în minutul 93 și a adus victoria Angliei și calificarea în semifinale.

Meciul dintre Norvegia și Anglia, din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026 s-a disputat pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens, Florida și a fost arbitrată de Clement Turpin (Franța).

Au marcat: Schjelderup ’36 / Bellingham ’45+2, ’93

Norvegia (4-3-3): Nyland – Ryerson (Aursnes ’60), Ajer, Heggem, Wolfe (M. Pedersen ’90) – Odegaard, S. Berge, P. Berg – Sorloth (Bobb ’68), Haaland, Schjelderup (Nusa ’68)

Rezerve: Selvik, Tangvik, Bjorkan, Heggem, Langas, Falchener, J.P. Hauge, K. Thorstvedt, Thorsby, Aasgaard, Strand Larsen

Selecționer: Stale Solbakken

Anglia (4-2-3-1): Pickford – Konsa (M. Rogers ’89), Stones, Guehi, O’Reilly (Spence ’86) – E. Anderson, D. Rice (Eze ’45) – Madueke (Saka ’45), Bellingham, Gordon (R. James ’71) – Kane

Rezerve: D. Henderson, Trafford, T. Chalobah, N. O’Reilly, Spence, J. Henderson, Mainoo, Toney, Watkins, Rashford

Selecționer: Thomas Tuchel

Anglia va întâlni în semifinală câștigătoarea dintre Argentina și Elveția.