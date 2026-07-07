Campionatul Mondial 2026: Belgia a învins categoric SUA cu 4-1 și s-a calificat în sferturile de finală

SUA a fost eliminată de la Cupa Mondială după o înfrângere categorică în optimile de finală în fața Belgiei cu scorul de 4-1.

Golurile partidei ce s-a disputat în Statele Unite la Seattle au fost marcate de: Tillman ’31 / De Ketelaere ‘9, ’33, Vanaken ’57, Lukaku ’90+3.

Atacantul american Folarin Balogun care a fost în centrul unui scandal internațional după intervenția lui Donald Trump la șeful FIFA pentru anularea unei suspendări, a fost titular.

FIFA a respins apelul Belgiei de a anula decizia privind cartonașul roșu al lui Folarin Balogun, astfel că atacantul a fost apt de joc. Acesta primise un cartonaș roșu pentru meciul din optimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei (2-0). Scandalul a izbucnit după ce președintele american Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării lui Folarin Balogun.

Regulamentul FIFA prevede suspendarea automată pentru un meci în cazul unui cartonaș roșu, fără posibilitatea formulării unui apel. Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică faptul că sancțiunea a fost modificată, suspendarea efectivă fiind înlocuită cu o suspendare condiționată, însoțită de o perioadă de probă de un an.

SUA (4-2-3-1): Freese – Freeman, Ream, C. Richards, A. Robinson – Tillman, T. Adams (Pepi ’72) – Dest (G. Reyna ’45), McKennie, Pulisic (S. Berhalter ’59) – Balogun

Selecționer: Mauricio Pochettino

Belgia (4-2-3-1): Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – A. Onana (Vanaken ’41), Raskin (Witsel ’89) – Lukebakio (Doku ’67), Tielemans, Trossard (Saelemaekers ’89) – De Ketelaere (Lukaku ’67)

Selecționer: Rudi Garcia

Meciul s-a jucat în Seattle (SUA) și a fost arbitrat de Adham Mohammad (Iordania)