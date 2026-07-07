Prima pagină » Sport » Campionatul Mondial 2026: Belgia a învins categoric SUA cu 4-1 și s-a calificat în sferturile de finală

Campionatul Mondial 2026: Belgia a învins categoric SUA cu 4-1 și s-a calificat în sferturile de finală

Belgia s-a impus clar în meciul împotriva Statelor Unite cu scorul final de 4-1 și va juca în sferturi împotriva Spaniei. Americanii nu au fost ajutați de anularea de către FIFA a suspendării atacantului Folarin Balogun în urma unei intervenții din partea lui Donald Trump.
Campionatul Mondial 2026: Belgia a învins categoric SUA cu 4-1 și s-a calificat în sferturile de finală
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 iul. 2026, 05:11, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

SUA a fost eliminată de la Cupa Mondială după o înfrângere categorică în optimile de finală în fața Belgiei cu scorul de 4-1.

Golurile partidei ce s-a disputat în Statele Unite la Seattle au fost marcate de:  Tillman ’31 / De Ketelaere ‘9, ’33, Vanaken ’57, Lukaku ’90+3.

Atacantul american Folarin Balogun care a fost în centrul unui scandal internațional după intervenția lui Donald Trump la șeful FIFA pentru anularea unei suspendări, a fost titular.

FIFA a respins apelul Belgiei de a anula decizia privind cartonașul roșu al lui Folarin Balogun, astfel că atacantul a fost apt de joc. Acesta primise un cartonaș roșu pentru meciul din optimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei (2-0). Scandalul a izbucnit după ce președintele american Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării lui Folarin Balogun.

Regulamentul FIFA prevede suspendarea automată pentru un meci în cazul unui cartonaș roșu, fără posibilitatea formulării unui apel. Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică faptul că sancțiunea a fost modificată, suspendarea efectivă fiind înlocuită cu o suspendare condiționată, însoțită de o perioadă de probă de un an.

SUA (4-2-3-1): Freese – Freeman, Ream, C. Richards, A. Robinson – Tillman, T. Adams (Pepi ’72) – Dest (G. Reyna ’45), McKennie, Pulisic (S. Berhalter ’59) – Balogun

Selecționer: Mauricio Pochettino

Belgia (4-2-3-1): Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – A. Onana (Vanaken ’41), Raskin (Witsel ’89) – Lukebakio (Doku ’67), Tielemans, Trossard (Saelemaekers ’89) – De Ketelaere (Lukaku ’67)

Selecționer: Rudi Garcia

Meciul s-a jucat în Seattle (SUA) și a fost arbitrat de Adham Mohammad (Iordania)

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Programul lui Nicușor Dan la Summitul NATO. Președintele va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia oferită de Erdoğan
Gandul
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Libertatea
Rezultate Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 74,8%, iar 45 de absolvenți au obținut media 10
CSID
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da