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Valul de căldură a dus la o creștere cu 39% a numărului de decese în Belgia

Belgia a înregistrat o creștere cu 39% a numărului de decese în timpul valului de căldură care a afectat Europa Occidentală la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor provizorii publicate de autoritățile sanitare, citate de Euronews.
Valul de căldură a dus la o creștere cu 39% a numărului de decese în Belgia
Sursa foto: Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
03 iul. 2026, 13:55, Știri externe
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Potrivit Euronews, ministerul belgian al Sănătății a anunțat că între 18 și 29 iunie au fost înregistrate 1.222 de decese în exces, cu 39% peste nivelul estimat pentru această perioadă. Mai mult de jumătate dintre persoanele decedate aveau vârsta de cel puțin 85 de ani. „Un asemenea nivel al mortalității excesive în timpul unui val de căldură este fără precedent în țara noastră”, au transmis autoritățile belgiene.

Franța a raportat peste 2.000 de decese suplimentare

Situația este similară și în Franța, unde agenția Public Health France a anunțat că, în intervalul 22–28 iunie, numărul deceselor a fost cu 29,1% mai mare decât în săptămâna precedentă. Confrorm instituției, acest lucru înseamnă 2.025 de decese suplimentare într-o singură săptămână. Cele mai afectate regiuni au fost Île-de-France și Pays de la Loire, unde mortalitatea a crescut cu 62,8%, respectiv 62%.

Temperaturile extreme au pus presiune pe sistemele medicale

La sfârșitul lunii iunie, mai multe regiuni din Europa au înregistrat temperaturi care au depășit pragul de 40 de grade Celsius. Canicula a determinat o creștere semnificativă a apelurilor către serviciile de urgență și a pus presiune suplimentară asupra spitalelor, în special din statele vest-europene. Meteorologii avertizează că episodul de căldură nu s-a încheiat. În Franța sunt prognozate din nou temperaturi de peste 35°C în prima parte a săptămânii viitoare. În Belgia, vremea este așteptată să fie mai moderată, cu maxime estimate la 26 – 27°C duminică și luni.

Val de căldură în Germania. Șinele de tramvai au fost afectate de topirea bitumului de pe stradă în Leipzig. Sursa foto: Heiko Rebsch/dpa

Europa se confruntă tot mai des cu valuri de căldură extreme

Specialiștii atrag atenția că episoadele de caniculă severă devin tot mai frecvente și mai intense în Europa, iar persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice rămân cele mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. Autoritățile sanitare recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită persoanelor în vârstă în perioadele cu temperaturi ridicate.

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