Cum economisești la factura de curent fără să renunți la aerul condiționat. Recomandarea experților

Trei experți consultați de Associated Press susțin că cea mai eficientă soluție este, de regulă, ridicarea temperaturii setate cu câteva grade atunci când locuința rămâne goală, în locul opririi complete a aparatului sau al funcționării continue la temperatură scăzută.

Oprirea completă nu este întotdeauna cea mai bună soluție

Mulți proprietari aleg să oprească aerul condiționat înainte de a pleca la serviciu, convinși că astfel economisesc energie. Alții preferă să îl lase pornit, considerând că aparatul va consuma mai mult dacă trebuie să răcească din nou o locuință încinsă. Potrivit specialiștilor, adevărul se află undeva la mijloc.

Elizabeth Hewitt, expert în planificare urbană la Universitatea Stony Brook, spune că pentru plecările foarte scurte nu există aproape niciun avantaj. „Dacă pleci 15 minute până la magazin, nu câștigi nimic dacă oprești aerul condiționat”, explică aceasta. În schimb, dacă locuința rămâne goală o zi întreagă, de aproximativ opt ore, oprirea aparatului sau creșterea temperaturii poate reduce consumul de energie.

Cu câte grade ar trebui modificată temperatura

Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, creșterea temperaturii setate cu 4-6 grade Celsius (echivalentul a 7-10 grade Fahrenheit) timp de aproximativ opt ore pe zi poate reduce consumul anual pentru răcire și încălzire cu până la 10%.

Profesorul Patrick Phelan, specialist în inginerie mecanică la Arizona State University, spune că fiecare grad Fahrenheit (aproximativ 0,6°C) cu care este ridicată temperatura poate aduce o economie de aproximativ 3% la costurile de răcire.

Clima face diferența

Strategia optimă depinde și de zona în care locuiești. În regiunile cu aer uscat, precum statul american Arizona, locuința poate fi lăsată să se încălzească mai mult în timpul zilei fără probleme majore. În schimb, în zonele cu umiditate ridicată, oprirea completă a aparatului pentru mai multe ore poate favoriza acumularea umezelii în interior și poate crește riscul apariției mucegaiului, deoarece aerul condiționat contribuie și la controlul umidității. În astfel de situații, specialiștii recomandă reducerea intensității răcirii, nu oprirea completă a sistemului.

Tipul locuinței influențează consumul

Profesorul Gregor Henze, de la University of Colorado Boulder, explică faptul că și materialele din care este construită casa influențează eficiența răcirii. Locuințele din beton sau cărămidă păstrează mai bine temperatura interioară, în timp ce casele mai vechi sau slab izolate se încălzesc mult mai repede. În cazul acestora din urmă, modificarea temperaturii termostatului chiar și pentru câteva ore poate aduce economii vizibile.

Termostatele inteligente pot reduce factura

Specialiștii spun că termostatele inteligente pot automatiza aceste ajustări. Aceste dispozitive detectează când locuința este goală, cresc automat temperatura pentru a economisi energie și o reduc din nou înainte ca proprietarii să ajungă acasă. Potrivit profesorului Patrick Phelan, instalarea unui astfel de sistem poate aduce economii de aproximativ 10% comparativ cu utilizarea unui termostat clasic.

Alte metode simple pentru a păstra răcoarea

Experții recomandă și câteva măsuri care pot reduce nevoia de răcire:

închiderea jaluzelelor și draperiilor în timpul zilei;

aerisirea locuinței pe timpul nopții, atunci când temperatura exterioară este mai scăzută (în special în zonele cu aer uscat);

îmbunătățirea izolației ferestrelor și eliminarea zonelor prin care pătrunde aerul cald;

utilizarea foliilor reflectorizante pentru geamuri sau a jaluzelelor cu protecție solară.

Nu există o soluție universală, precizează specialiștii. Totuși, în majoritatea cazurilor, setarea aparatului cu câteva grade mai sus atunci când locuința este goală reprezintă cel mai bun compromis între economie, confort și protejarea sistemului de climatizare.