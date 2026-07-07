Cât consumă aerul condiționat într-o lună. Calcul pentru 4, 8 și 12 ore de funcționare pe zi

Un aparat de aer condiționat nu consumă în permanență la puterea maximă. Modelele cu tehnologie inverter reduc treptat puterea după ce camera ajunge la temperatura aleasă. În plus, capacitatea de răcire înscrisă pe aparat, de exemplu 3,5 kW pentru un model de aproximativ 12.000 BTU, nu trebuie confundată cu energia electrică trasă din rețea. Eticheta energetică europeană indică separat eficiența sezonieră, exprimată prin SEER, și consumul anual estimat.

Cât consumă într-o lună un aparat de 12.000 BTU

Pentru un calcul orientativ, vom lua în considerare un aparat care consumă, în medie, 0,8 kWh pentru fiecare oră de utilizare. Este un scenariu orientativ pentru un aparat eficient, folosit într-o cameră potrivită ca dimensiune.

Formula este simplă:

Puterea medie a aparatului × numărul de ore × 30 de zile

La un tarif orientativ de 1,30 lei pentru un kWh, rezultatele sunt:

Utilizare zilnică Consum în 30 de zile Cost orientativ

4 ore pe zi 96 kWh aproximativ 125 de lei

8 ore pe zi 192 kWh aproximativ 250 de lei

12 ore pe zi 288 kWh aproximativ 374 de lei

Sumele reprezintă numai consumul aerului condiționat. La acestea se adaugă energia folosită de frigider, boiler, mașina de spălat, televizor și celelalte aparate din locuință.

Prețul energiei nu este identic pentru toți consumatorii, fiind stabilit prin contract și influențat de zona de distribuție, taxe și tarife reglementate. Consumatorii își pot verifica oferta în comparatorul pus la dispoziție de ANRE. Furnizorii publică, de asemenea, periodic ofertele valabile pentru clienții casnici.

Factura poate fi mai mică sau mult mai mare

Dacă aparatul consumă în medie numai 0,5 kWh pe oră, utilizarea timp de opt ore pe zi ar însemna aproximativ 120 kWh pe lună. La același tarif orientativ, costul ar fi de circa 156 de lei.

Un aparat vechi, subdimensionat sau folosit într-o locuință slab izolată poate consuma în medie 1,2 kWh pe oră. Folosit opt ore zilnic, acesta ar ajunge la aproximativ 288 kWh pe lună și ar adăuga aproape 375 de lei la factură.

Diferența apare deoarece un aparat prea mic pentru încăpere va funcționa aproape continuu, fără să poată ajunge rapid la temperatura setată.

Temperatura setată schimbă consumul

Setarea aparatului la 18-20 de grade nu răcește camera instantaneu. Aparatul va funcționa însă mai mult timp la o putere ridicată pentru a încerca să atingă temperatura cerută.

În majoritatea locuințelor, o temperatură de 24–26 de grade oferă un compromis între confort și consum. Ușile și ferestrele trebuie ținute închise în timpul funcționării, iar perdelele sau jaluzelele coborâte în camerele expuse direct soarelui.

Filtrele murdare, unitatea exterioară blocată de obiecte și pierderile de agent frigorific pot reduce eficiența. Curățarea periodică a filtrelor și verificarea tehnică a aparatului pot evita funcționarea inutilă la putere mare.

Cum afli consumul real

Cel mai sigur reper este consumul electric înregistrat înainte și după pornirea aparatului. Proprietarii unui contor inteligent pot urmări uneori consumul pe intervale orare în aplicația distribuitorului sau a furnizorului.

Pe eticheta energetică trebuie verificată valoarea SEER și consumul anual estimat pentru răcire. Două aparate cu aceeași capacitate de 12.000 BTU pot avea consumuri foarte diferite, în funcție de clasa energetică și tehnologia folosită.