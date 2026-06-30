Prima pagină » Life-Entertaiment » Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua

Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua

Un test de 10 zile arată cât costă, de fapt, aerul condiționat folosit la 26 de grade, comparativ cu un simplu ventilator.
Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua
Andreea Tobias
30 iun. 2026, 18:34, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Multe persoane se tem de factura uriașă la curent atunci când lasă aerul condiționat pornit toată ziua. Datele oficiale arată însă că, la 26 de grade, costul real este mult mai mic decât se crede.

Specialiștii au calculat consumul unui aparat de aer condiționat modern, cu tehnologie inverter, folosit opt ore pe zi. Setat la 26 de grade, aparatul funcționează la putere maximă doar în primele minute, cât răcorește camera, scrie Il Messaggero.

După stabilizarea temperaturii, consumul scade drastic, ajungând la 40-50 de kilowați-oră pentru zece zile. La tariful mediu de 0,26 euro pe kilowatt-oră, costul total se situează între 11 și 13 euro.

Adevăratul vinovat pentru facturile mari nu este folosirea inteligentă a aerului condiționat. Coborârea temperaturii sub 22 de grade obligă motorul la suprasolicitare și la un consum mult mai mare de energie.

Ventilator sau aer condiționat: care consumă mai puțin

Un aparat de aer condiționat are o putere medie între 700 și 1.000 de wați. La aceleași ore de funcționare, consumă de zece până la douăzeci de ori mai multă energie decât un ventilator.

Șase ore de funcționare la 1.000 de wați înseamnă 6 kWh, adică o cheltuială zilnică de 1,50-1,60 euro. În același timp, un ventilator de 50 de wați consumă doar 0,3 kWh, sub 10 cenți pe zi.

Aerul condiționat poate adăuga zeci de euro la factura lunară de energie. Ventilatorul, în schimb, costă doar câțiva bănuți pe lună.

Specialiștii nu recomandă renunțarea la aerul condiționat, mai ales peste 35 de grade sau pentru persoanele vulnerabile. Folosirea combinată a celor două aparate este considerată cea mai inteligentă variantă pentru reducerea costurilor.

Ventilatorul nu răcește efectiv camera, ci accelerează evaporarea transpirației de pe piele. De aceea, lăsarea lui pornit într-o cameră goală este o risipă, pentru că aerul răcorește corpurile, nu pereții.

Pentru eficiență suplimentară fără costuri, se poate pune un bol cu gheață sau o sticlă înghețată în fața ventilatorului. Un cearșaf umed așezat lângă fereastra deschisă amplifică, de asemenea, briza naturală.

Trucuri pentru o factură mai mică vara aceasta

Fiecare grad sub pragul de 26 de grade crește consumul de energie cu 7-10%. Funcția de dezumidificare oferă o senzație rapidă de răcoare, cu un consum de energie mult mai redus.

Închiderea obloanelor și a jaluzelelor în orele de vârf solar poate reduce temperatura din casă cu până la 3 grade. Ventilatoarele de tavan mișcă mase mari de aer cu un consum redus de energie.

Aparatele electrocasnice lăsate în stand-by contribuie la încălzirea camerelor și la mici consumuri inutile de energie. Instalarea unui sistem fotovoltaic cu stocare permite folosirea energiei produse chiar în orele de vârf ale consumului.

Alegerea unui furnizor cu tarife competitive și energie din surse regenerabile rămâne cea mai eficientă soluție pe termen lung.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat rezultatele mai devreme cu o zi
Gandul
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Rezultate Evaluarea Națională 2026. 7 elevi au avut media generală 10, 79% dintre elevi au luat note de trecere, înainte de contestații
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da