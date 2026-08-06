„Mint, prezintă denaturat lucrurile”. Câciu acuză Guvernul că ascunde recesiunea

„A 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului!!! Și îi mai aud pe unii care neagă recesiunea, o «pansează» ca stagnare, extrag din context elemente din comunicatul Fitch, se referă la deficit, dar uită să vadă contracția de 0,6% prognozată de agenția de rating”, a transmis Câciu, pe Facebook.

Deputatul PSD susține că există o diferență semnificativă între prognoza pe baza căreia a fost construit bugetul și estimările actuale.

„Bugetul a fost construit pe o creștere economică de 1% și nu o contracție de 0,6% (gap de 1,4 puncte procentuale)”, a afirmat fostul ministru.

Câciu îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru explicațiile privind prețurile carburanților: „Așa cum îl aud pe Bolojan care motivează că prețul la combustibil este ridicat pentru ca merg românii la mare, deși, așa cum se vede din comunicatul INS consumul de combustibil scade”.

Câciu acuză, totodată, Guvernul că prezintă o imagine distorsionată a economiei și susține că România se confruntă cu o deteriorare accentuată a principalilor indicatori economici.

„Eu nu știu de unde au apărut Mafaldele acestea! Dar mint, prezinta denaturat lucrurile, totul pentru a îmbrăca în staniol o imagine a economiei pe care, de fapt, gurul lor de la Oradia a adus-o la pământ și saracirea unui popor care nu îi mai suportă!!! Mincinoșii! Au distrus o țara! Cu tupeu! Avem contractie economică! Avem inflatie ridicată! Avem șomaj ridicat! Avem putere de cumpărare în scădere abruptă”, a afirmat deputatul PSD.

În final, fostul ministru al Finanțelor afirmă că „un popor sărac poate fi manipulat și furat mai ușor” și „că o economie distrusă poate fi cumpărată ieftin(de către străini sau nomenclatura de partid”. Câciu încheie mesajul cu apelul: „Stop modelului Bolojan”.