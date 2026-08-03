Începe sistarea apei potabile în România, pe fond de secetă. Prima localitate care a anunțat măsura și intervalul orar

RAJA Constanța a anunțat că apa potabilă va fi oprită în fiecare noapte, în localitatea Mihail Kogălniceanu.

„Pe fondul secetei hidrologice și al temperaturilor ridicate din această perioadă, debitele de apă pompate în localitatea Mihail Kogălniceanu au crescut foarte mult. Din cauza consumului foarte ridicat înregistrat în această perioadă, rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. În această situație, nu se poate asigura distribuția apei în regim continuu pe parcursul întregii zile.

Pentru a permite refacerea rezervelor de apă și pentru a evita apariția unor disfuncționalități majore în rețea, furnizarea apei va fi sistată în fiecare noapte, în intervalul orar 22:00 – 06:00. Măsura va fi menținută până când consumul va reveni la valori care să permită funcționarea normală și în siguranță a sistemului.

Pe timpul zilei, alimentarea cu apă se va realiza în regim normal”, anunță RAJA într-un comunicat.

„Recomandăm să se asigure rezerve suficiente de apă pentru uz casnic”

„Pentru a diminua impactul perioadelor în care furnizarea apei va fi sistată, recomandăm abonaților să își asigure rezerve suficiente de apă pentru uz casnic.

Reamintim tuturor consumatorilor din zona afectată că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor de alimentare, ceea ce agravează situația. În perioadele cu temperaturi ridicate și consumuri excesive, astfel de utilizări afectează alimentarea tuturor utilizatorilor racordați la sistem.

Precizăm faptul că, legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești:

art.4 din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și de canalizare, republicată:

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare.

(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor și al spatiilor verzi, spălatul piețelor și al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

art 10. din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (actualizată):

(1) Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei are prioritate faţă de folosirea apei în alte scopuri. De asemenea, au prioritate, faţă de alte folosinţe, alimentarea cu apă pentru animale, refacerea rezervei intangibile de apă după incendii, precum și debitele necesare menținerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic.

(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populației și animalelor, precum și pentru asigurarea igienei și sănătății populației. Aceste ape pot fi utilizate și în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor.

(4^1) Utilizarea în scop de irigaţii a apelor subterane este permisă numai în zonele unde nu există ape de suprafaţă şi numai din primul strat acvifer cu potenţial hidrogeologic (stratul freatic), pe baza studiilor hidrogeologice întocmite sau expertizate de Institutul Naţional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Apel pentru utilizarea rațională a apei potabile

„Având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, recomandăm abonaților să utilizeze raţional apa potabilă, numai în scopurile prevăzute în contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă, respectiv consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti şi să evite utilizarea acesteia în scopuri recreative, agricole sau pentru întreținerea suprafețelor exterioare. Aceste activități cauzează dificultăți în asigurarea continuității și în condiții optime de presiune a furnizării apei!

În contextul actual, marcat de secetă hidrologică și consumuri foarte ridicate, folosirea apei în aceste scopuri reduce disponibilitatea resursei pentru necesitățile esențiale ale întregii comunități.

Facem apel la responsabilitatea tuturor utilizatorilor și îi rugăm să utilizeze apa potabilă exclusiv pentru consum și uz casnic, astfel încât sistemul să poată funcționa în parametri normali și să fie evitate restricții suplimentare.

Apa trebuie folosită cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop menajer.

Echipele RAJA monitorizează permanent evoluția situației din teren și vor reveni la programul normal de furnizare imediat ce condițiile tehnice o vor permite”, susține instituția.

Măsuri anunțate de Ilie Bolojan

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat astăzi o serie de măsuri urgente și fără precedent pentru a gestiona o criză energetică regională majoră generată de secetă, după ce debitul Dunării a scăzut sub minimele istorice din ultimii 40 de ani, generând un deficit regional estimat la 4.000 MW.

Reduceri voluntare de consum : Guvernul a solicitat marilor consumatori industriali să își reducă voluntar consumul de energie electrică.

Pregătirea unui mecanism obligatoriu : Se definitivează un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) prin care aceste reduceri voluntare pot deveni obligatorii în caz de necesitate, conform prevederilor legale.

Sistarea temporară a producției: Mari producători auto precum Dacia Ford : Mari producători auto precumau oprit deja activitatea de producție până pe 19 august (măsură suprapusă peste reviziile și mentenanțele programate.

Autoritățile locale și instituțiile publice trebuie să reducă iluminatul clădirilor administrative și cel arhitectural. Executivul a aprobat alocarea a 7 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru intervenții de primă urgență în zonele cele mai afectate.

Guvernul s-a reunit în ședințe de urgență pe fondul declarării stării de alertă națională din cauza efectelor cumulate ale secetei.