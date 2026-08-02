Cum poți reduce consumul de apă acasă. Cinci sfaturi simple în perioadele de secetă

Umplerea piscinelor gonflabile pentru răcorire în zilele caniculare, mai multe dușuri pe zi sau udarea grădinii pentru a revigora plantele ofilite sunt activități care contribuie la o creștere bruscă a consumului public de apă în zilele calde și uscate.

Specialiștii consultați de The Independent arată că, dacă fiecare persoană și-ar reduce consumul de apă în timpul unei secete, acest lucru ar contribui semnificativ la refacerea resurselor de apă și a ecosistemelor afectate de secetă.

Iată cinci lucruri pe care le poți face, începând chiar de astăzi:

1. Faceți dușuri mai scurte

Cea mai mare parte a apei pe care o consumați se folosește la duș. Pentru fiecare minut petrecut sub duș (în funcție de debitul acestuia), se scurg aproximativ 10 litri de apă. Deoarece majoritatea oamenilor fac duș în medie șapte minute, jumătate din consumul zilnic de apă are loc chiar de dimineață.

Oprirea dușului în timp ce vă spălați părul cu șampon sau aplicați gel de duș poate ajuta la economisirea apei, la fel ca și scurtarea duratei totale a dușului. Aveți grijă însă să nu treceți la baie, care consumă în medie aproximativ 80 de litri de apă.

2. Folosiți apa de ploaie în grădină

În timpul unei perioade de secetă, un grădinar obișnuit poate folosi sute de litri de apă pentru a-și hidrata plantele. Unii oameni folosesc o stropitoare (bine), alții ar putea lăsa un aspersor pornit toată ziua (rău). Majoritatea folosesc apă potabilă, ceea ce reprezintă o risipă, întrucât plantelor le este suficientă apa de ploaie.

Instalați un rezervor de colectare a apei de ploaie care se scurge de pe acoperiș și folosiți-o pentru grădină.

3. Alegeți evacuarea parțială la toaletă

La fiecare spălare, toaleta consumă aproximativ 5 litri de apă, iar modelele mai vechi pot consuma până la 10 litri. Dacă este disponibilă, folosiți opțiunea de spălare scurtă pentru a reduce semnificativ cantitatea de apă irosită.

4. Spălați mașina mai rar

Dacă trebuie să vă spălați mașina, spălați-o cu o găleată și un burete, în loc să folosiți furtunul. Cantitatea de apă dintr-o găleată este semnificativ mai mică decât debitul mediu al unui furtun.

5. Reutilizați apa

Dacă spălați legume, puteți colecta apa într-un bol în chiuvetă și o puteți folosi ulterior pentru a uda plantele din casă sau din grădină. În timp ce așteptați să curgă apă caldă de la robinet, folosiți apa rece pentru a umple ceainicul. Închideți robinetul în timp ce vă spălați mâinile cu săpun sau vă spălați pe dinți. Deși acestea sunt doar gesturi mici, dar care, în timp, pot face diferența.

Dacă aveți o piscină gonflabilă, folosiți o pompă de filtrare pentru a reutiliza aceeași apă mai multe zile, în loc să o schimbați frecvent.

Toate aceste sfaturi pot reduce semnificativ consumul de apă și pot combate efectele secetei asupra mediului. De asemenea, vă pot ajuta să economisiți bani.