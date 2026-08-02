Cum să tratezi arsurile solare. Sfaturile dermatologilor care chiar funcționează

Mulți oameni apelează la orice loțiune au în apropiere, dar nu toate produsele ajută atunci când vine vorba de arsurile solare, notează AOL.

Ce sunt arsurile solare

Arsurile solare reprezintă răspunsul inflamator al pielii la deteriorarea cauzată de radiațiile ultraviolete. Când razele UV pătrund în epidermă, acestea deteriorează ADN-ul din celulele pielii.

Organismul reacționează prin creșterea fluxului sanguin către zona afectată, ceea ce provoacă roșeață și căldură. Substanțele chimice inflamatorii inundă țesutul deteriorat, declanșând receptorii durerii. Acest proces atinge punctul culminant între 12 și 24 de ore după expunerea la soare, iar daunele sunt deja produse în momentul în care pielea devine roșie.

Ce să faci în primele 24 de ore

Acțiunea rapidă în prima zi determină gravitatea arsurii. Ieșirea imediată din soare previne daune suplimentare. Dușurile sau compresele reci ajută la reducerea inflamației și la ameliorarea durerii.

Evitați aplicarea de gheață direct pe piele, deoarece acest lucru poate provoca leziuni suplimentare ale țesuturilor. Consumul de apă suplimentară este esențial în această perioadă, deoarece răspunsul inflamator atrage lichidul la suprafața pielii, putând provoca deshidratare, arată sursa.

Aloe vera și loțiunile pe bază de soia

Aloe vera are compuși care reduc inflamația, oferă senzații de răcorire și susțin repararea pielii. Gelul pur de aloe funcționează cel mai bine. Produsele cu adaos de parfumuri sau alcool pot irita și mai mult pielea deteriorată.

Loțiunile pe bază de soia oferă o alternativă, conținând proprietăți antiinflamatorii naturale care ajută pielea să rețină umiditatea în timpul vindecării. Unii dermatologi recomandă alternarea între produsele din aloe și cele din soia pe parcursul zilei.

Creme cu hidrocortizon

Cremele cu hidrocortizon fără prescripție medicală, cu concentrație de 1%, pot reduce semnificativ inflamația și mâncărimea. Aplicați un strat subțire pe zonele afectate de două până la trei ori pe zi. Acest tratament funcționează cel mai bine pentru arsurile moderate, fără vezicule, și nu trebuie utilizat pe pielea lezată sau pe vezicule.

Medicamente antiinflamatoare

Medicamentele precum ibuprofenul reduc atât inflamația, cât și durerile asociate cu arsurile solare. Administrarea acestor medicamente în primele ore de la observarea unei arsuri poate limita cascada inflamatorie înainte ca aceasta să atingă punctul culminant.

Acetaminofenul ajută la calmarea durerii, dar nu combate inflamația, ceea ce face ca opțiunile antiinflamatorii să fie alegerea mai bună, în special pentru arsurile solare. Înțelegerea duratei procesului de vindecare ajută la stabilirea unor așteptări realiste pentru recuperare.

Cum să repari pielea pe termen lung

Pielea vindecată rămâne mai sensibilă la daunele provocate de radiațiile UV timp de săptămâni sau luni după o arsură gravă. Utilizarea unei creme de protecție solară care nu a expirat și aplicarea acesteia zilnic, purtarea de haine lungi și căutarea umbrei în timpul orelor de vârf în timp de caniculă previn deteriorarea repetată a țesutului în curs de vindecare.

Pălăriile largi și îmbrăcămintea oferă protecție suplimentară fără a necesita reaplicarea cremei. Formarea unor obiceiuri constante de protecție solară previne acum arsurile dureroase și reduce riscul de cancer de piele pe termen lung, potrivit aceleiași surse.