Nu mai ai nevoie de sute de mii de urmăritori pentru a câștiga bani pe rețelele sociale. Marile branduri schimbă regulile jocului

Evoluția algoritmilor platformelor precum TikTok și Instagram îi determină pe advertiseri să își împartă bugetele între mii de creatori mici de conținut, în loc să se bazeze exclusiv pe influenceri cu milioane de urmăritori.

Marile branduri schimbă strategia de promovare

Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, companii importante din Statele Unite, inclusiv Target, American Eagle, SoulCycle și producătorul de alimente pentru copii Little Spoon, au lansat în ultimul an programe dedicate creatorilor aflați la început de drum.

În unele cazuri, utilizatorii au nevoie de doar 500 de urmăritori pentru a putea participa la campanii și pentru a primi recompense în schimbul conținutului publicat despre produsele sau serviciile companiilor.

Recompensele sunt modeste la început și constau, de regulă, în vouchere, reduceri, produse gratuite sau posibilitatea de a câștiga comisioane din vânzări pe măsură ce creatorii avansează în programele respective.

Algoritmii schimbă regulile jocului

Schimbarea este determinată de modul în care funcționează în prezent algoritmii platformelor sociale.

Spre deosebire de anii anteriori, când vizibilitatea depindea în mare măsură de numărul de urmăritori, TikTok, Instagram și alte platforme promovează tot mai frecvent conținutul către utilizatori care nu urmăresc autorul.

În aceste condiții, un videoclip realizat de un creator cu câteva sute sau câteva mii de urmăritori poate deveni viral la fel de ușor ca unul publicat de un influencer consacrat.

Această schimbare îi determină pe advertiseri să investească într-un număr mai mare de creatori mici, mizând pe autenticitate și pe un grad mai ridicat de încredere din partea publicului.

Tot mai mulți bani merg către nano-influenceri

Datele companiei de cercetare eMarketer, citate de publicația americană, arată că aproape 45% din cheltuielile destinate marketingului prin influenceri în Statele Unite vor ajunge în 2026 la creatori cu mai puțin de 20.000 de urmăritori, față de aproximativ 20% în 2021.

În același timp, ponderea bugetelor alocate așa-numiților „nano-influenceri”, care au sub 5.000 de urmăritori, este estimată să crească de la 3,1% în 2021 la aproape 20% în acest an.

Specialiștii spun că publicul preferă tot mai mult conținutul spontan și autentic în detrimentul clipurilor realizate profesionist, ceea ce explică orientarea companiilor către persoane obișnuite, considerate mai credibile.

O tendință care poate ajunge și în România

Fenomenul este relevant și pentru piața din România, unde TikTok și Instagram au devenit principalele canale de promovare pentru numeroase branduri. Dacă până de curând colaborările erau rezervate aproape exclusiv influencerilor cu audiențe foarte mari, noua strategie ar putea deschide oportunități și pentru utilizatorii cu comunități restrânse, dar active și implicate.

Totodată, specialiștii atrag atenția că extinderea acestor programe va face și mai dificilă diferențierea dintre recomandările autentice și conținutul publicitar, motiv pentru care postările sponsorizate ar trebui marcate corespunzător pentru a respecta regulile de transparență.