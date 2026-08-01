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De cât somn ai nevoie pentru a îmbătrâni sănătos? Cum influențează somnul modul în care organismul funcționează

Conform unui nou studiu, un număr prea mic sau prea mare de ore de somn poate accelera procesul de îmbătrânire la nivelul creierului, inimii, plămânilor și sistemului imunitar și poate fi asociat cu mai multe boli.
De cât somn ai nevoie pentru a îmbătrâni sănătos? Cum influențează somnul modul în care organismul funcționează
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
01 aug. 2026, 20:56, Știri externe
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Un grup internațional de cercetători a analizat datele colectate de la aproape jumătate de milion de participanți la UK Biobank și a descoperit un model clar.

Persoanele care dormeau în mod regulat mai puțin de șase ore sau mai mult de opt ore aveau tendința de a prezenta semne de îmbătrânire accelerată la nivelul întregului organism, potrivit studiului publicat în revista științifică Nature, citat de Euronews. 

Echipa a utilizat ceea ce numește „ceasuri biologice ale îmbătrânirii”, adică instrumente care estimează numărul de ani cu care o persoană îmbătrânește mai repede sau mai încet decât vârsta cronologică. Instrumentul folosește învățarea automată, pe baza datelor biologice precum scanările cerebrale, proteinele din sânge și markerii chimici din organism.

Ca rezultat, cercetătorii au descoperit că persoanele care dormeau într-un interval mediu au prezentat cele mai bune rezultate din punct de vedere al sănătății, în timp ce cele aflate la ambele extreme au prezentat o îmbătrânire biologică mai accentuată.

Legătura a fost observată la nivelul unor organe precum creierul, plămânii, ficatul, sistemul imunitar, pielea și metabolismul.

Somnul prea scurt, asociat cu probleme de sănătate

Somnul de scurtă durată a fost asociat în mod semnificativ cu tulburări legate de creier, precum depresia și anxietatea, așa cum s-a observat și în alte studii privind somnul și sănătatea mintală.

„Acest model general care leagă creierul de corp este important deoarece ne arată că durata somnului este o parte profund integrată în întreaga noastră fiziologie, cu efecte ample asupra întregului organism”, a declarat Junhao Wen, autorul principal al studiului și profesor asistent de radiologie la Vagelos College of Physicians and Surgeons al Universității Columbia din Statele Unite.

Pe lângă afecțiunile legate de creier, somnul insuficient a fost asociat și cu alte afecțiuni, inclusiv boli cardiace, diabet de tip 2, obezitate, afecțiuni respiratorii precum astmul și probleme digestive precum refluxul gastroesofagian.

Atât somnul prelungit, cât și cel insuficient sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă a organelor

Somnul prelungit a fost și el asociat cu probleme de sănătate, deși cercetătorii sugerează că acesta poate reflecta uneori o boală subiacentă, mai degrabă decât să provoace el însuși daune directe.

„Studiile anterioare au arătat că somnul este strâns legat de îmbătrânire și de povara patologică a creierului”, a afirmat Wen.

„Studiul nostru merge mai departe și arată că atât somnul insuficient, cât și cel excesiv sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă a aproape tuturor organelor, susținând ideea că somnul este important pentru menținerea sănătății organelor în cadrul unei rețele coordonate creier-corp, incluzând echilibrul metabolic și un sistem imunitar sănătos”, a adăugat Wen.

Cu toate acestea, cercetătorii au avertizat că studiul nu poate dovedi că somnul, în sine, provoacă aceste schimbări. Ei menționează, de asemenea, că o mare parte din datele privind somnul provin din rapoartele proprii ale participanților, care pot fi mai puțin precise decât măsurarea directă a somnului.

Cercetătorii afirmă că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege dacă somnul de proastă calitate accelerează direct îmbătrânirea sau dacă problemele de sănătate subiacente pot afecta, de asemenea, tiparele de somn.

De asemenea, ei solicită ca studiile viitoare să utilizeze măsurători mai precise ale somnului și să includă populații mai diverse.

Într-un alt studiu publicat anterior, în European Journal of Nutrition, cercetătorii au descoperit că somnul ar putea influența ceea ce alegem să mâncăm, iar alimentele consumate pot determina calitatea somnului.

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