Cofeina afectează somnul mai mult decât se credea, arată un nou studiu

Cei care beau cafea seara și adorm fără probleme s-ar putea să nu se odihnească totuși cum cred.

Un nou studiu făcut de Universitatea din Szczecin arată cum cofeina modifică activitatea cerebrală nocturnă, scrie Bild.

Suprimă somnul profund, chiar și atunci când durata totală a somnului rămâne neschimbată.

Studiul nu s-a concentrat pe cât timp dorm oamenii sau cât de des se trezesc, ci pe activitatea electrică a creierului în timpul nopții. Cercetătorii au evaluat 32 de studii controlate în care cofeina a fost administrată înainte de culcare, după privarea de somn sau pe parcursul mai multor zile.

Ce arată rezultatele

Cofeina influențează activitatea cerebrală nocturnă mai puternic decât indică măsurătorile clasice ale somnului. Structura somnului este modificată chiar și atunci când durata totală rămâne aceeași.

Cel mai afectat este somnul profund non-REM – caracterizat prin unde lente – care este esențial pentru recuperarea fizică și neurologică reală.

De ce are efect cofeina

Cofeina blochează receptorii din creier unde se leagă în mod normal adenozina, substanța produsă de organism pe parcursul zilei, care crește nevoia de somn. Când acest semnal este atenuat, nevoia de somn scade temporar, iar starea de veghe crește.

Dr. Michael Feld, specialist în somn, arată că somnul profund este etapa în care au loc cele mai importante procese de recuperare. Cofeina menține creierul într-o stare mai activă și mai trează, împiedicând regenerarea corespunzătoare.

Limitele studiului

Autorii subliniază că multe dintre studiile evaluate au avut un număr mic de participanți, între 8 și 22. Au fost studiați în principal bărbați tineri sănătoși.

Femeile, persoanele în vârstă, adolescenții și cei cu tulburări de somn sau consum ridicat de cofeină au fost slab reprezentați.

Studiile difereau și în privința cantității de cofeină, a momentului administrării și a metodelor de măsurare.

Rezultatele indică o legătură între cofeină și modificările activității cerebrale nocturne, fără a permite concluzii general valabile pentru toate grupurile.

Alte studii despre cofeină

Un material publicat de Sleep Foundation arată că specialiștii recomandă evitarea cofeinei cu cel puțin opt ore înainte de culcare. Poate afecta calitatea somnului chiar și atunci când persoana adoarme fără dificultate.

Pe de altă parte, o cercetare publicată în revista științifică Sleep a ajuns la concluzia că o doză de cofeină consumată chiar și cu șase ore înainte de ora de culcare poate reduce semnificativ durata și calitatea somnului.

O meta-analiză care a evaluat efectele cofeinei asupra somnului a constatat că aceasta poate reduce timpul total de somn cu aproximativ 45 de minute. Poate reduce durata somnului profund, considerat esențial pentru recuperarea organismului și a creierului, conform Science Direct.