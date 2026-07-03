Consumi cafea zilnic? Un studiu pe 350.000 de oameni vine cu vești încurajatoare

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Clinical Gastroenterology and Hepatology, după o analiză care a inclus peste 350.000 de participanți din baza de date UK Biobank, urmăriți timp de 13 ani. La începutul studiului, niciunul dintre participanți nu fusese diagnosticat cu ciroză sau cancer hepatic, mai precizează Euronews.

Ce au descoperit cercetătorii

Analiza arată că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de apariție a mai multor afecțiuni hepatice. Persoanele care consumau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi au prezentat:

un risc cu 32% mai mic de ciroză;

un risc cu 47% mai mic de cancer hepatic;

un risc cu 42% mai mic de deces cauzat de boli ale ficatului.

În același timp, participanții care consumau mai multă cafea aveau niveluri mai reduse de grăsime în ficat, inflamație, fibroză și acumulare de fier, indicatori asociați cu o stare mai bună de sănătate a acestui organ.

Analizele de sânge au arătat, de asemenea, niveluri mai ridicate ale unor proteine asociate cu funcționarea normală a ficatului. Au fost detectate și niveluri mai scăzute ale markerilor legați de inflamație și cicatrizarea țesutului hepatic.

Beneficiile nu par să depindă doar de cofeină

Unul dintre cele mai interesante rezultate ale cercetării este că atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu efecte similare. Acest lucru sugerează că eventualele beneficii nu sunt explicate exclusiv de cofeină, ci și de alți compuși prezenți în cafea. Potrivit autoarei studiului, Shelly Lu, rezultatele indică faptul că băutura poate influența procesele de inflamație și fibroză hepatică. Aceste aspecte vor fi analizate amănunțit în cercetări viitoare.

Câte cești par să ofere cele mai mari beneficii

Deși cele mai mici riscuri au fost observate în rândul persoanelor care consumau cinci sau mai multe cești pe zi, cercetătorii spun că cea mai puternică asociere a fost observată la un consum de aproximativ trei-patru cești zilnic. Chiar și persoanele care beau una-două cești pe zi au prezentat un risc semnificativ mai redus comparativ cu cele care nu consumau cafea.

Cercetătorii: nu începeți să beți cafea doar pentru acest motiv

Autorul principal al studiului, Ju Dong Yang, spune că rezultatele sunt încurajatoare pentru persoanele care consumă deja cafea și o tolerează bine. Însă ea nu justifică recomandarea băuturii ca metodă de prevenție.

„Rezultatele noastre susțin consumul moderat de cafea pentru persoanele care deja o consumă și o tolerează bine. Totuși, nu recomandăm ca cineva să înceapă să bea cafea exclusiv pentru protecția ficatului pe baza acestui studiu”, a declarat cercetătorul. Acesta subliniază că prevenirea bolilor hepatice rămâne legată în primul rând de un stil de viață sănătos.

Ce recomandă specialiștii pentru protejarea ficatului

Potrivit cercetătorilor, cele mai eficiente măsuri pentru reducerea riscului de boli hepatice rămân:

menținerea unei greutăți normale;

limitarea consumului de alcool;

activitatea fizică regulată;

controlul glicemiei;

menținerea tensiunii arteriale și a colesterolului în limite normale.

Autorii atrag atenția și asupra faptului că un consum excesiv de cofeină poate provoca palpitații, creșterea tensiunii arteriale, anxietate și tulburări de somn.

În general, limita considerată sigură pentru majoritatea adulților sănătoși este de aproximativ 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea. De asemenea, studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că evidențiază o asociere între consumul de cafea și un risc mai mic de boli hepatice, fără a demonstra că băutura este cauza directă a acestor efecte.