Nu doar plămânii sunt afectați. Ce efecte are fumul incendiilor forestiere asupra organismului

Fumul provenit din incendiile forestiere poate conține un amestec de poluanți periculoși, inclusiv particule fine PM2.5, dioxid de azot, ozon, hidrocarburi aromatice și plumb, arată ScienceAlert.

Particulele din fum pot irita ochii, nasul și gâtul și pot pătrunde adânc în plămâni. Cercetătorii spun că cele mai mici particule pot ajunge apoi în fluxul sanguin, unde continuă să afecteze organismul chiar și după ce fumul nu mai este vizibil.

Un studiu publicat în European Heart Journal a concluzionat că expunerea cronică la particulele PM2.5 provenite din incendiile forestiere crește riscul de accident vascular cerebral în rândul adulților în vârstă.

Potrivit specialiștilor, efectele nu se limitează la sistemul respirator. Cercetările au asociat expunerea la fum cu un risc mai mare de infarct și alte afecțiuni cardiovasculare, precum și cu agravarea unor probleme de sănătate mintală.

Riscurile cresc și pentru femeile însărcinate. Expunerea la fum a fost asociată cu nașterea prematură și cu greutatea redusă la naștere, iar studiile au legat expunerea pe termen lung și de anumite tipuri de cancer și boli autoimune.

Un alt studiu estimează că expunerea pe termen lung la fumul incendiilor forestiere a contribuit la peste 24.100 de decese anual în Statele Unite în perioada 2006-2020.

Cercetătorii susțin că nu au identificat un nivel considerat complet sigur pentru expunerea cronică la fumul provenit din incendiile forestiere.

Printre efectele frecvente se numără tusea, durerile în gât, durerile de cap, senzația de apăsare în piept și dificultățile de concentrare. Experții recomandă limitarea expunerii la aerul poluat, utilizarea măștilor de protecție și petrecerea timpului în spații cu aer filtrat atunci când nivelul de fum este ridicat.