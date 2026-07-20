Cazurile de gonoree rezistentă la antibiotice, în creștere în Europa. Ce țări sunt cele mai afectate

Agenția de Sănătate avertizează că numărul cazurilor de gonoree rezistentă la antibiotice este în creștere în Europa, potrivit Euronews.

Detectările timpurii au fost în principal sporadice și adesea asociate cu călătoriile. Totuși, această imagine s-a schimbat din 2025, cu creșterea numărului de cazuri în mai multe țări și tot mai multe dovezi de răspândire locală, arată Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Țările cele mai afectate

În special, Franța, Germania, Suedia și Regatul Unit au raportat creșteri semnificative. Alte câteva țări continuă să detecteze cazuri sporadice.

Transmiterea locală a gonoreei rezistente la medicamente în Europa este un „semn de avertizare pe care nu ar trebui să-l ignorăm”, a declarat Csaba Ködmön, expert în microbiologie la ECDC.

„Deși riscul pentru populația generală este în prezent scăzut, rezistența tot mai mare reduce eficacitatea terapiilor pe care ne bazăm astăzi”, a adăugat el. Expertul a avertizat că opțiunile de tratament ar putea deveni din ce în ce mai limitate, dacă tulpinile rezistente la medicamente continuă să se răspândească.

Ce tratament există în prezent

Principalul tratament este în prezent ceftriaxona sau ceftriaxona în combinație cu azitromicină. Cu toate acestea, bacteriile devin din ce în ce mai rezistente la ambele medicamente, subminând eficacitatea acestora și contribuind la menținerea transmiterii.

Potrivit ECDC, importul din afara Europei rămâne principala rută prin care tulpinile rezistente la ceftriaxonă intră în regiune, potrivit sursei citate.

Țările din Asia de Sud-Est, precum Cambodgia, Indonezia, Thailanda și Vietnam, sunt recunoscute ca surse majore de tulpini rezistente care s-au răspândit la nivel internațional. Unele dintre ele au provocat eșecuri ale tratamentelor în Europa și America de Nord.

Gonoreea se transmite local în Europa

Cu toate acestea, ECDC a avertizat, de asemenea, cu privire la creșterea dovezilor de transmitere locală în Europa. Acesta a remarcat că numărul tot mai mare de detectări ar putea indica o fază incipientă de expansiune. De asemenea, a avertizat că există riscul unei escaladări suplimentare, dacă măsurile de control nu sunt implementate și menținute.

Gonoreea este una dintre cele mai frecvente infecții bacteriene cu transmitere sexuală (ITS). Este cauzată de bacteria Neisseria gonorrhoeae. Netratată, infecția poate duce la complicații severe. Printre acestea, se numără o boală inflamatorie pelvină, infertilitate și sarcină ectopică, conform sursei.

Cazurile detectate de gonoree au crescut dramatic

Ratele de notificare a gonoreei în regiunea europeană au crescut cu 303% în ultimii zece ani, a declarat ECDC.

În 2024, au existat 106.331 de cazuri confirmate. Acestea reprezintă cel mai mare număr înregistrat de la începutul supravegherii UE în 2009. La nivel global, se estimează că apar anual 82 de milioane de cazuri noi în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani.

Cu toate acestea, ECDC a remarcat că este posibil ca acest lucru să nu fie atribuit doar unei creșteri a numărului de cazuri, ci și a screening-urilor extinse și unei raportări mai complete.

ECDC evaluează riscul pentru populația generală activă sexual ca fiind scăzut, mai arată sursa.