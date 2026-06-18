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De ce România este una dintre cele mai stresante țări din Europa pentru șofat

Un studiu european clasează România pe locul 3 în topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. Polonia e pe primul loc, iar Grecia și Bulgaria completează un top 5 dominat de Est.
De ce România este una dintre cele mai stresante țări din Europa pentru șofat
Andreea Tobias
18 iun. 2026, 17:11, Social
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România se află pe locul 3 în Europa în topul celor mai stresante țări pentru șoferii fără experiență, potrivit unui studiu realizat de platforma Czechvignette.cz.

Drumurile din țară sunt descrise ca „extrem de nemiloase”, din cauza stării proaste a carosabilului și a reducerilor bruște de viteză, citează Euronews.

Studiul a analizat autostrăzile europene pe baza aglomerației, calității drumurilor și densității traficului. Cu cât scorul este mai mare, cu atât drumurile sunt mai stresante pentru un șofer la început de drum.

Care sunt cele mai stresante țări din Europa pentru șoferi

Polonia ocupă primul loc, cu un scor de 99,43 din 100. Țara combină aglomerație mare, drumuri de slabă calitate și una dintre cele mai mari rate de decese rutiere din Europa, de 52 la un milion de locuitori. Cehia e pe locul doi, cu un scor de 94,92, influențat de traficul dens și de calitatea sub medie a drumurilor.

România ocupă locul al treilea, urmată de Grecia și Bulgaria. Cele trei țări au drumuri mai puțin aglomerate decât Polonia și Cehia, dar înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere dintre toate țările incluse în studiu.

De ce sunt drumurile din România atât de dificile

„Drumurile din România sunt extrem de nemiloase pentru șoferii începători”, a declarat Mattijs Wijnmalen, directorul general al Czechvignette.cz.

„Starea suprafeței de rulare în sine devine un pericol înainte de a se lua în considerare aglomerația”.

Reducerile bruște ale limitei de viteză reprezintă un factor suplimentar de stres. Trecerea de la 130 km/h la 40 km/h pe o distanță scurtă pune presiune în special pe șoferii fără experiență.

„În țări precum Bulgaria și România, supravegherea video începe din momentul în care intri pe autostradă, fără o perioadă de grație fiabilă”, se arată în studiu.

Care sunt cele mai puțin stresante țări pentru șofat în Europa

La celălalt capăt al clasamentului se află Suedia, Danemarca, Norvegia, Țările de Jos și Spania. Acestea au obținut cele mai bune scoruri la calitatea drumurilor, densitatea traficului și siguranța rutieră.

Studiul a colectat date din TomTom Traffic Index, raportul ETSC 2025 PIN, Forumul Economic Mondial, Eurostat și World Population Review.

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