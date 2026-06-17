De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi. Ce câștigi și ce riști când depășești 130 km/h

Ideea că o viteză mai mare înseamnă automat un câștig important de timp este una dintre cele mai răspândite percepții în trafic. Calculele arată însă că beneficiile devin din ce în ce mai mici pe măsură ce viteza crește. Pe o distanță de 100 de kilometri, un automobil care circulă constant cu 110 km/h ajunge la destinație în aproximativ 55 de minute. La limita legală de 130 km/h, timpul scade la circa 46 de minute, mai transmite Il Post.

Un șofer care decide să meargă cu 150 km/h parcurge aceeași distanță în aproximativ 40 de minute. Diferența față de cei care respectă limita legală este de doar șase minute. În practică, avantajul este adesea și mai mic. Traficul, depășirile, zonele cu restricții temporare, lucrările și aglomerația reduc constant viteza medie de deplasare.

Traficul anulează mare parte din avantaj

Autostrăzile nu sunt trasee ideale pe care vehiculele circulă cu viteză constantă. Camioanele, intrările și ieșirile de pe autostradă, lucrările și variațiile de trafic obligă șoferii să frâneze și să accelereze frecvent. Cei care circulă cu viteze foarte mari sunt nevoiți să adapteze mai des ritmul de deplasare, iar câteva minute petrecute într-un ambuteiaj sau într-o zonă cu trafic încetinit pot anula complet timpul câștigat anterior. Specialiștii în trafic atrag atenția că viteza medie este mult mai importantă decât viteza maximă atinsă pentru scurte perioade.

Consumul crește mult mai repede decât viteza

Unul dintre efectele mai puțin vizibile ale vitezei ridicate este creșterea consumului de carburant. Rezistența aerului nu crește proporțional cu viteza, ci mult mai rapid. Astfel, trecerea de la 130 km/h la 150 km/h poate însemna o creștere a rezistenței aerodinamice cu peste 30%. Pentru multe automobile, acest lucru se traduce printr-un consum cu aproximativ 20-25% mai mare. În unele situații, oprirea suplimentară pentru alimentare poate consuma chiar timpul câștigat prin mersul mai rapid.

Diferența care poate salva vieți

Cea mai importantă consecință a vitezei ridicate rămâne însă siguranța. La 130 km/h, distanța necesară pentru oprirea completă a unui automobil în condiții normale poate depăși 120 de metri. La 150 km/h, aceasta ajunge frecvent la peste 150 de metri. Cei 20 km/h în plus pot însemna aproximativ 30 de metri suplimentari necesari pentru oprire, echivalentul lungimii unei coloane de șapte autoturisme. Într-o situație de urgență, această diferență poate decide dacă șoferul evită un impact sau lovește obstacolul cu o viteză încă periculoasă.

Chiar și în Germania majoritatea șoferilor nu merg foarte repede

Autostrăzile germane sunt adesea invocate ca exemplu pentru eliminarea limitelor de viteză. Totuși, datele arată o realitate diferită. Potrivit unui studiu realizat în Germania pe aproape două miliarde de treceri ale vehiculelor, viteza medie pe sectoarele fără limită a fost de aproximativ 113 km/h. Aproape 83% dintre șoferi au circulat cu mai puțin de 130 km/h.

Experții explică faptul că diferențele foarte mari de viteză dintre vehicule afectează fluiditatea traficului și pot genera așa-numitele „ambuteiaje fantomă”, blocaje care apar fără un motiv evident și se propagă pe distanțe mari. În final, calculele arată că depășirea limitei de 130 km/h oferă beneficii reduse în ceea ce privește timpul de deplasare, în timp ce costurile și riscurile cresc considerabil. Pentru majoritatea șoferilor, câteva minute câștigate nu compensează consumul suplimentar și pericolul mai mare de accident.