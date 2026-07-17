Imagini incredibile pe o autostradă din Franța cu tiruri răsturnate de rafale de vânt

Rafalele puternice de vânt au dărâmat tirurile aflate pe șosea. Conform imaginilor publicate pe platforma X de Infos Françaises, o tornadă a traversat autostrada A72. Incidentul s-a produs joi seara la nord de Saint-Etienne.

Tirurile au fost răsturnate de vânt și au căzut pe marginea drumului, în apropierea celorlalte mașini. Ulterior, au fost raportate numeroase pagube.

INTEMPÉRIES : Une tornade a traversée l’autoroute A72 au nord de Saint-Etienne ce soir lors d’un violent orage. Nombreux dégâts signalés, des camions ont été renversés. pic.twitter.com/QlekrqR3XK — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 16, 2026

O zonă lovită de fenomene extreme

În zonă au avut loc mai multe fenomene meteo extreme. Miercuri, de exemplu, grindina cât palma a făcut prăpăd în Franța. Mai multe mașini au fost distruse și străzile au fost transformate într-un peisaj de iarnă

Furtuna de o intensitate excepțională a lovit miercuri departamentul Ardèche, din sud-estul Franței. Fenomenul meteo extrem s-a produs după o perioadă de temperaturi caniculare și a fost însoțit de grindină de dimensiuni impresionante, ploi torențiale și rafale puternice de vânt.

Pompierii au intervenit după inundații și distrugeri provocate de furtună

Autoritățile locale au mobilizat echipaje de intervenție în mai multe localități pentru a gestiona efectele fenomenelor meteorologice severe. Pompierii au fost solicitați să intervină în numeroase cazuri provocate de furtună, inclusiv pentru inundarea unor locuințe și scurgeri importante de apă.

Precipitațiile abundente au provocat inundații izolate, iar circulația rutieră a fost îngreunată în mai multe zone afectate de acumulările de apă și de stratul consistent de grindină.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade meteorologice extreme devin tot mai frecvente în Europa. Asta ca urmare a schimbărilor climatice și a contrastelor accentuate dintre perioadele de caniculă și pătrunderea maselor de aer rece.

În ultimele săptămâni, mai multe regiuni din vestul continentului s-au confruntat cu fenomene meteo severe, caracterizate prin furtuni violente, ploi torențiale și grindină de dimensiuni neobișnuite.