Supertaifunul Bavi lovește teritoriile SUA cu vânturi de aproape 300 km/h. Sunt raportate pagube majore

Ochiul supertaifunului a trecut luni dimineață, ora locală, peste mica insulă Rota, afectând și insulele Guam, Tinian și Saipan. Potrivit Centrului pentru Operațiuni Municipale din Rota, primele informații indică „pagube majore”, în timp ce rafalele puternice și ploile abundente au provocat inundații și au afectat rețelele de comunicații, arată Euronews.

„Rezistăm. Ne confruntăm cu vânturi foarte puternice și inundații. Oamenii încep deja să raporteze pagube importante”, a declarat Lou Rosario, purtător de cuvânt al centrului de operațiuni al insulei. Acesta a precizat că unele servicii de telefonie mobilă au fost întrerupte după prăbușirea unui turn de comunicații.

Avertisment: „Ieșirea afară poate provoca moartea”

Serviciul Național de Meteorologie al Statelor Unite (NWS) a transmis avertismente urgente locuitorilor, îndemnându-i să se adăpostească imediat în camere interioare și să evite ferestrele. Meteorologii au comparat pericolul cu apropierea unei tornade și au avertizat că ieșirea în exterior poate fi fatală din cauza obiectelor purtate de vânt.

Anterior, NWS avertizase că o lovitură directă a supertaifunului ar putea face cea mai mare parte a insulei Rota „nelocuibilă timp de săptămâni, poate chiar mai mult”. Autoritățile estimează că numeroase locuințe construite fără structuri din beton armat ar putea fi distruse, iar copacii și stâlpii de electricitate doborâți vor îngreuna accesul în zonele rezidențiale. Întreruperile alimentării cu energie electrică ar putea dura de la câteva săptămâni până la câteva luni.

Aproximativ 210.000 de oameni, sub avertizare

Avertizările de taifun și inundații rămân în vigoare pentru Guam, Rota, Tinian și Saipan, teritorii americane cu o populație totală de aproximativ 210.000 de locuitori. Meteorologii estimează că în unele zone cantitățile de precipitații pot depăși 51 de centimetri până la trecerea completă a furtunii. Regiunea fusese deja afectată în luna aprilie de supertaifunul Sinlaku, care a provocat distrugeri extinse, a smuls acoperișuri, a doborât arbori și a lăsat zeci de mii de persoane fără electricitate.

El Niño favorizează furtuni tropicale mai intense

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat recent că fenomenul climatic El Niño s-a instalat în Oceanul Pacific tropical și are șanse mari să devină unul puternic. Specialiștii explică faptul că temperaturile mai ridicate ale apelor oceanice favorizează intensificarea ciclonilor tropicali și cresc cantitatea de umiditate din atmosferă, ceea ce poate conduce la precipitații extreme și furtuni mai violente. În aceste condiții, autoritățile monitorizează evoluția supertaifunului Bavi și avertizează că riscurile pentru populație rămân foarte ridicate pe măsură ce furtuna traversează regiunea.