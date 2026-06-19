„Cocktail exploziv”: El Niño stârnește temeri privind incendiile de vegetație din Portugalia

Comisia Europeană a confirmat că fenomenul El Niño este aproape sigur anul acesta, ceea ce ar putea afecta Europa, potrivit Euronews.

Efectele sale directe asupra Portugaliei vor fi foarte limitate, potrivit informațiilor de la Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA).

El Niño, „aproape sigur”

Comisia Europeană, prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC), este cel mai recent organism internațional care a declarat că este „aproape sigur” că fenomenul se va repeta în acest an. Cel mai probabi, acesta va dura până în 2027, mai arată sursa.

Potrivit raportului JRC, se așteaptă ca El Niño să atingă o intensitate „foarte mare”. Cel mai probabil va atinge un nivel „foarte puternic” și va depăși precedente istorice precum cel de acum 12 ani.

Avertizările Comisiei Europene

Comisia Europeană avertizează în special cu privire la riscurile alimentare asociate cu seceta, care se adaugă prețurilor deja ridicate la energie și îngrășăminte. Acestea ar putea pune „în pericol sute de milioane de oameni suplimentari”. Condițiile meteorologice nefavorabile ar putea afecta culturi cheie. Ar putea fi afectat grâul dur, care ar putea fi cel mai afectat, precum și porumbul, orezul, soia și grâul de iarnă.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a emis o avertizare la începutul acestei luni. Ea afirmă că există o probabilitate de 80% ca un eveniment El Niño să se dezvolte între iunie și august anul acesta. Acest lucru înseamnă că va duce la o creștere anormală a temperaturilor la suprafața mării în Oceanul Pacific. Va aduce consecințe directe pentru regiunile tropicale și subtropicale din întreaga lume și posibile efecte indirecte în multe alte părți ale globului.

Intensitatea fenomenului, „moderată spre puternică”

Previziuni mai recente spun că urmările acestui eveniment, despre care se așteaptă să aibă o intensitate „moderată spre puternică”, au o probabilitate de 90% să dureze până la sfârșitul anului, potrivit aceleiași surse.

Secretarul General al ONU, António Guterres, a declarat că „Lumea trebuie să trateze această amenințare ca pe un clopot de alarmă climatic. El Niño va intensifica și mai mult încălzirea globală. Impactul său va fi mai sever, va ajunge mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare”.

Portugalia este departe de Pacific, dar asta nu înseamnă că este protejată de impactul pe care El Niño îl are asupra temperaturilor. O vară fierbinte înseamnă nevoia de vigilență sporită. Vigilență nu doar în ceea ce privește efectele căldurii asupra sănătății, în special pentru persoanele care lucrează în aer liber, ci și în ceea ce privește incendiile de vegetație.

„Un cocktail exploziv”

Pentru climatologul Carlos da Camara, apariția fenomenului în contextul schimbărilor climatice ar putea fi un cocktail exploziv. Fenomenuk ar putea avea consecințe pentru Portugalia, deși indirecte.

„Fenomenul începe în Pacificul central. Perturbarea se extinde pe continentul american, atât la nord, cât și la sud. Apoi, ajunge în Indonezia și continuă de acolo. În cele din urmă, are o influență asupra Africii de Sud și apoi se răspândește în Canada. Ulterior, va începe să se stingă, ceea ce înseamnă că influența directă asupra continentului european este mică, foarte mică. În special pe Peninsula Iberică, este și mai mică”, explică el.

Totuși, chiar dacă consecințele directe sunt minime sau practic nule, „efectul fluture” al fenomenului, combinat cu actualele condiții, ar putea avea consecințe indirecte pentru Portugalia în această vară. Efectele vor fi în special în ceea ce privește incendiile de vegetație, mai precizează sursa.

Cel mai sever val de căldură european, în 2003

„Îngrijorarea mea este că ar putea exista un val de căldură precum cel din 2003. Acela a fost cel mai sever val de căldură înregistrat vreodată în Europa”, spune omul de știință.

„Dacă se va întâmpla asta, având în vedere că am avut acea secvență de furtuni legate de depresiunea Kristin, care a doborât milioane de copaci, știm că acum avem mult mai multă biomasă disponibilă pentru ardere. Nu doar pentru că am avut o primăvară foarte ploioasă, ci și din cauza acestui exces de biomasă provenită de la copacii căzuți. Am putea să asistăm la un incendiu de vegetație de amploare. Acesta ar putea avea loc într-o perioadă foarte dificilă a anului”, explică el.

Climatologul mai afirmă că fenomenul meteorologic va afea efecte indirecte: „Foarte probabil, da. Influențe indirecte pe lângă un context care a fost agravat și degradat de schimbările climatice. Poate duce la un impact mult mai mare? Răspunsul este da, cu siguranță. În cele din urmă, problema nu este El Niño în sine. Pentru alte regiuni este, pentru nord-estul Braziliei cu siguranță va fi, pentru Africa de Sud cu siguranță va fi, și pentru Indonezia”, a mai transmis da Camara.