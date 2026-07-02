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Oceanele ating temperaturi record. Ce înseamnă acest lucru pentru valurile de căldură din Europa

Temperatura medie a suprafeței oceanelor a atins un nou record pentru această perioadă a anului, depășind valorile înregistrate în 2023 și 2024, potrivit serviciilor europene Copernicus.
Oceanele ating temperaturi record. Ce înseamnă acest lucru pentru valurile de căldură din Europa
Sursa foto: Facebook/ Copernicus EU
Oana Antipa
02 iul. 2026, 17:35, Știri externe
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Specialiștii avertizează că încălzirea apelor poate amplifica fenomenele meteorologice extreme și afecta ecosistemele marine.

Un nou record al temperaturii oceanelor

Datele furnizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) arată că temperatura medie globală a suprafeței oceanelor a ajuns la 20,86°C pe 21 iunie.

Valoarea depășește ușor recordurile înregistrate în aceeași perioadă a anilor 2023 și 2024, de 20,83°C.

La aceeași concluzie a ajuns și Serviciul Copernicus pentru Monitorizarea Mediului Marin (CMEMS), care a măsurat o temperatură medie de 21°C, cu 0,1°C peste recordurile anterioare.

Cele două servicii folosesc metode independente de analiză, bazate pe observații satelitare și măsurători efectuate pe teren.

El Niño contribuie la încălzirea oceanelor

Potrivit cercetătorilor, noul record era anticipat după instalarea fenomenului El Niño în Oceanul Pacific ecuatorial, anunțată de Organizația Meteorologică Mondială la începutul lunii iunie.

Acest fenomen se suprapune peste temperaturile deja ridicate înregistrate în mai multe regiuni oceanice în ultimele luni.

În ultimii trei ani, oceanele situate în afara zonelor polare au fost cu 0,35-0,73°C mai calde decât media pe termen lung.

Efecte asupra vremii și ecosistemelor

Specialiștii avertizează că oceanele mai calde transferă mai multă energie în atmosferă. Acest proces favorizează furtuni mai intense, precipitații abundente și crește riscul de inundații.

Încălzirea oceanelor contribuie, totodată, la topirea ghețarilor și la creșterea nivelului mărilor. Temperaturile ridicate provoacă și valuri de căldură marine, care afectează ecosistemele, pescuitul și economiile din zonele de coastă.

În plus, acestea pot intensifica episoadele de caniculă din regiunile continentale aflate în apropierea mărilor și oceanelor.

Cercetătorii se așteaptă la noi recorduri

Experții Copernicus spun că este prea devreme pentru a stabili dacă depășirea actuală reprezintă un episod izolat sau începutul unei perioade mai lungi de temperaturi excepțional de ridicate.

Totuși, modelele climatice indică o probabilitate ridicată ca fenomenul El Niño să se intensifice în următoarele luni.

În aceste condiții, cercetătorii estimează că atât temperatura oceanelor, cât și cea a atmosferei ar putea stabili noi recorduri până la sfârșitul anului.

Ce este programul Copernicus

Copernicus este programul de observare a Pământului al Uniunii Europene și furnizează informații privind clima, oceanele, atmosfera și mediul.

Datele sunt obținute din imagini satelitare și măsurători efectuate la sol și sunt utilizate de autorități, cercetători și instituții internaționale pentru monitorizarea schimbărilor climatice și elaborarea politicilor de mediu.

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