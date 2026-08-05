Soluție inedită împotriva caniculei: pompierii au răcorit locuitorii cu jeturi de apă

Vehiculele pompierilor au străbătut orașul stropind cu apă și creând un nor fin de apă. Temperaturile din zonă au atins 38 de grade, scrie Corriere.

The heat in Albania is so intense that firefighters are cooling off people with water in the center of Gramsh. 💦☀️🇦🇱 pic.twitter.com/ot8MLpvTff — Kruja Chronicles (@FilteredZero) August 4, 2026

Mulți locuitori au ieșit din case pentru a găsi alinare de la căldura extremă. Însoțiți de muzică, aceștia au transformat străzile din Gramsh într-o petrecere improvizată.

Europa, sub val de căldură extremă

Episodul din Albania are loc în timp ce Europa se confruntă cu temperaturi excepționale. Potrivit programului european Copernicus, continentul se încălzește mai rapid decât orice altă regiune a lumii.

Căldura extremă agravează și incendiile forestiere din mai multe țări europene. Autoritățile avertizează că astfel de fenomene climatice vor deveni tot mai frecvente.