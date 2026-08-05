Prima pagină » Știri externe » Soluție inedită împotriva caniculei: pompierii au răcorit locuitorii cu jeturi de apă

Soluție inedită împotriva caniculei: pompierii au răcorit locuitorii cu jeturi de apă

Pompierii din orașul Gramsh, Albania, au ieșit în stradă cu hidranții pentru a răcori orașul sufocat de caniculă, iar localnicii au transformat momentul într-o petrecere improvizată.
Soluție inedită împotriva caniculei: pompierii au răcorit locuitorii cu jeturi de apă
Andreea Tobias
05 aug. 2026, 13:07, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vehiculele pompierilor au străbătut orașul stropind cu apă și creând un nor fin de apă. Temperaturile din zonă au atins 38 de grade, scrie Corriere.

 

Mulți locuitori au ieșit din case pentru a găsi alinare de la căldura extremă. Însoțiți de muzică, aceștia au transformat străzile din Gramsh într-o petrecere improvizată.

Europa, sub val de căldură extremă

Episodul din Albania are loc în timp ce Europa se confruntă cu temperaturi excepționale. Potrivit programului european Copernicus, continentul se încălzește mai rapid decât orice altă regiune a lumii.

Căldura extremă agravează și incendiile forestiere din mai multe țări europene. Autoritățile avertizează că astfel de fenomene climatice vor deveni tot mai frecvente.

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Contre la Bruxelles după criza din Ceuta: planul Spaniei de a legaliza migranții divizează Uniunea Europeană
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia