Rusia intensifică campaniile de dezinformare înaintea alegerilor din Germania, spun surse din domeniul securității

Rusia și-a intensificat campaniile de dezinformare în Germania înaintea alegerilor regionale care sunt programate luna viitoare, au declarat pentru Reuters surse din domeniul securității germane.

Potrivit acestora, operațiunile au scopul să influențeze climatul politic, luând în considerare și faptul că partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) are șanse mari de câștig.

În luna septembrie, anul acesta, în Germania vor avea loc alegeri în Berlin, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest. Sondajele de opinie arată că AfD, al cărui lider susține reluarea relațiilor cu Rusia, ar putea obține o majoritate și ar putea chiar prelua conducerea în Saxonia-Anhalt.

Potrivit surselor din domeniul securității, campaniile de dezinformare au scopul de crește tensiunile politice și de a afecta imaginea principalelor partide aflate la guvernare sau în opoziție.

În acest joc politic aflat în desfășurare sunt vizate Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii și Partidul Liber Democrat.

În schimb, Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile privind implicarea în campaniile de dezinformare desfășurate împotriva statelor occidentale.

Patru surse din domeniul securității, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu sunt autorizate să facă declarații publice, au spus că autoritățile germane sunt convinse că aceste operațiuni sunt coordonate centralizat din Rusia, prin intermediul mai multor companii.

Potrivit acestora, campaniile folosesc în special rețelele sociale pentru distribuirea unor videoclipuri, majoritatea în limba engleză, care afișează siglele unor instituții media cunoscute, precum BBC sau postul public german ARD.

Materialele respective conțin informații false și acuzații la adresa unor politicieni locali, de la presupuse fapte de delapidare până la acuzații de hărțuire și abuz sexual.