Germania îl contrazice pe Trump: Excluderea Africii de Sud din G20 nu este în interesul nimănui

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat joi, în cadrul unui discurs susținut la Universitatea Witwatersrand din Johannesburg, că Africa de Sud reprezintă un membru indispensabil al G20 și că excluderea sa de la viitorul summit ar avea consecințe politice și economice importante.

Poziția Berlinului

„A exclude Africa de Sud înseamnă a marginaliza o voce africană importantă și o putere economică și politică regională. Mai ales într-o perioadă de incertitudine economică globală tot mai mare, avem nevoie de mai multă cooperare,nu de mai puțină. Excluderea nu ar servi intereselor nimănui. Este un membru indispensabil al G20”, a declarat șeful diplomației de la Berlin, citat de Politico.

În intervenția sa, șeful diplomației germane și-a exprimat, totodată, dorința de a consolida relațiile dintre Germania și Africa de Sud, în pofida divergențelor existente în privința unor dosare internaționale, precum războiul din Ucraina, conflictul din Gaza sau relațiile cu China.

„În anumite chestiuni controversate, putem conveni să avem opinii diferite, continuând totodată să colaborăm. Ceea ce contează este angajamentul nostru față de aceleași principii internaționale”, a spus ministrul german.

Wadephul a susținut că Rusia continuă să reprezinte o amenințare majoră la adresa securității Europei, invocând prezența rachetelor balistice Iskander în regiunea Kaliningrad și timpul redus în care acestea ar putea ajunge la Berlin.

În ceea ce privește China, Wadephul a declarat că Germania și Africa de Sud ar trebui să își consolideze cooperarea pentru a reduce dependența de lanțurile de aprovizionare și de o singură piață dominantă.

Decizia președintelui Trump

Comentariile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat anterior că Africa de Sud nu va fi invitată la următoarea reuniune a liderilor G20, programată să aibă loc la Miami.

„La dispoziția mea, Africa de Sud NU va primi o invitație la summitul G20 din 2026, care va fi găzduit anul viitor de marele oraș Miami, Florida”, a anunțat Trump în noiembrie 2025.

Liderul de la Casa Albă a acuzat în repetate rânduri Africa de Sud de discriminare față de populația albă și chiar de „genocid”, însă guvernul sud-african a respins aceste acuzații.