Poliția investighează moartea fotbalistului sud-african Jayden Adams, participant la Campionatul Mondial

Poliția a anunțat, luni, că investighează moartea fotbalistului sud-african Jayden Adams, care a participat la Campionatul Mondial din acest an, potrivit AP.
Adams, în vârstă de 25 de ani, a murit la două săptămâni după ce a ajutat Africa de Sud să ajungă în faza eliminatorie a unei Cupe Mondiale pentru prima dată.
Autoritățile nu au dezvăluit cauza decesului, potrivit sursei citate.
„Poliția centrală din Cape Town a deschis o anchetă în urma descoperirii cadavrului unui bărbat în vârstă de 25 de ani, sâmbătă”, a declarat poliția.
„Circumstanțele acestui incident sunt în curs de investigare”, au transmis autoritățile.
Potrivit polițiștilor, trupul a fost descoperit la o proprietate din cartierul Schotsche Kloof din Cape Town. Cadavrul a fost găsit în jurul orei 11:00, sâmbătă. Însă, autoritățile nu au oferit mai multe detalii.
Tatăl lui Adams, Juanito Adams, a declarat duminică pentru un post de televiziune sud-african că familia așteaptă rezultatele autopsiei. De asemenea, a transmis că nu a planificat încă înmormântarea fotbalistului.
„După cum știți cu toții, a fost o moarte prematură. Familia se luptă să o gestioneze”, a spus Juanito Adams.
„Nu va fi ușor să continuăm. Oamenii spun că va deveni mai ușor, dar nu va fi așa. Pur și simplu înveți să trăiești cu asta”, a transmis acesta.
Adams a jucat în toate cele trei meciuri din grupă ale Africii de Sud. Jucătorul a avut cea mai bună performanță a sa la Cupa Mondială. Nu a participat la meciul pierdut cu 1-0 în fața Canadei din șaisprezecimile de finală, pe 28 iunie, mai arată sursa.
Ministrul sportului din Africa de Sud, Gayton McKenzie, a declarat că Adams a jucat în meciul din grupele echipei sale împotriva Republicii Cehe la câteva ore după ce a aflat că bunica sa a murit.
McKenzie a cerut publicului și presei să „dea dovadă de reținere și compasiune”. De asemenea, a transmis să nu speculeze cu privire la cauza morții lui Adams, în timp ce autoritățile desfășoară o anchetă.
Au fost momente de reculegere și omagii pentru Adams la meciurile din sferturile de finală ale Cupei Mondiale Anglia vs. Norvegia și Argentina vs. Elveția, de sâmbătă, potrivit aceleiași surse.