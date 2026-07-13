Poliția investighează moartea fotbalistului sud-african Jayden Adams, participant la Campionatul Mondial

Poliția a anunțat, luni, că investighează moartea fotbalistului sud-african Jayden Adams, care a participat la Campionatul Mondial din acest an, potrivit AP.

Adams, în vârstă de 25 de ani, a murit la două săptămâni după ce a ajutat Africa de Sud să ajungă în faza eliminatorie a unei Cupe Mondiale pentru prima dată.

Cauza morții fotbalistului nu a fost încă dezvăluită

Autoritățile nu au dezvăluit cauza decesului, potrivit sursei citate.

„Poliția centrală din Cape Town a deschis o anchetă în urma descoperirii cadavrului unui bărbat în vârstă de 25 de ani, sâmbătă”, a declarat poliția.

„Circumstanțele acestui incident sunt în curs de investigare”, au transmis autoritățile.

Potrivit polițiștilor, trupul a fost descoperit la o proprietate din cartierul Schotsche Kloof din Cape Town. Cadavrul a fost găsit în jurul orei 11:00, sâmbătă. Însă, autoritățile nu au oferit mai multe detalii.

Familia nu a planificat încă înmormântarea lui Adams

Tatăl lui Adams, Juanito Adams, a declarat duminică pentru un post de televiziune sud-african că familia așteaptă rezultatele autopsiei. De asemenea, a transmis că nu a planificat încă înmormântarea fotbalistului.

„După cum știți cu toții, a fost o moarte prematură. Familia se luptă să o gestioneze”, a spus Juanito Adams.

„Nu va fi ușor să continuăm. Oamenii spun că va deveni mai ușor, dar nu va fi așa. Pur și simplu înveți să trăiești cu asta”, a transmis acesta.

A jucat în toate meciurile Africii de Sud la Cupa Mondială

Adams a jucat în toate cele trei meciuri din grupă ale Africii de Sud. Jucătorul a avut cea mai bună performanță a sa la Cupa Mondială. Nu a participat la meciul pierdut cu 1-0 în fața Canadei din șaisprezecimile de finală, pe 28 iunie, mai arată sursa.

Ministrul sportului din Africa de Sud, Gayton McKenzie, a declarat că Adams a jucat în meciul din grupele echipei sale împotriva Republicii Cehe la câteva ore după ce a aflat că bunica sa a murit.

McKenzie a cerut publicului și presei să „dea dovadă de reținere și compasiune”. De asemenea, a transmis să nu speculeze cu privire la cauza morții lui Adams, în timp ce autoritățile desfășoară o anchetă.

Momente de reculegere și omagii

Au fost momente de reculegere și omagii pentru Adams la meciurile din sferturile de finală ale Cupei Mondiale Anglia vs. Norvegia și Argentina vs. Elveția, de sâmbătă, potrivit aceleiași surse.