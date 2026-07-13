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Federaţia Internaţională de Tenis de Masă ridică restricțiile impuse sportivilor ruși. Vor putea concura sub steagul țării lor

Federația Internațională de Tenis de Masă a anunțat, luni, că jucătorii ruși de tenis de masă se pot întoarce la competițiile internaționale fără nicio restricție și cu simbolurile naționale, precum steagul și imnul.
Federaţia Internaţională de Tenis de Masă ridică restricțiile impuse sportivilor ruși. Vor putea concura sub steagul țării lor
Diana Nunuț
13 iul. 2026, 15:57, Sport
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Federaţia Internaţională de Tenis de Masă (ITTF) a anunțat, luni, reintegrarea sportivilor deţinători de paşapoarte ruseşti în competiţiile individuale şi pe echipe.

„Consiliul Executiv al ITTF a decis ca sportivii care dețin pașaport rus să fie reintegrați și să li se permită participarea la competițiile ITTF de tenis de masă și para-tenis de masă, în condițiile obișnuite aplicabile tuturor sportivilor, cu efect de la 28 iulie 2026”, se arată într-un comunicat.

Totodată, forul internațional de tenis de masă a mai transmis că sportivii ruși care revin în competiții trebuie să îndeplinească cerințele antidoping relevante aplicabile participării lor.

Pe de altă parte, această decizie nu aduce atingere niciunei legi aplicabile, cum ar fi restricțiile privind vizele, regimul de sancțiuni sau instrucțiunile autorităților publice, a precizat Federația Internațională de Tenis de Masă.

Decizia luată de Comitetul Olimpic Internațional

Decizia forului de tenis de masă vine după recomandarea recentă a Comitetului Olimpic Internațional de a ridica restricțiile impuse după începerea invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Comitetul Olimpic Internațional a explicat că a luat această decizie pentru a asigura „acces egal” sportivilor și echipelor ruse în perspectiva calificărilor pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles și pentru Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret din 2028 din Italia.

Ulterior, și Federația Internațională de Volei a reintegrat, la rândul său, echipele și oficialii ruși.

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