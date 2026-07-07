Comitetul Olimpic Internațional a recomandat ridicarea restricțiilor impuse sportivilor ruși

Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că a recomandat ridicarea restricțiilor impuse sportivilor ruși, potrivit Nexta. De asemenea, Comitetul Olimpic Internațional a ridicat interdicția privind organizarea de competiții internaționale în Rusia.

Totodată, instituția a restabilit temporar activitatea Comitetului Olimpic al Federației Ruse.

Concret, Comitetul Internațional Olimpic a recomandat federațiilor sportive să încheie procesul de verificare a neutralității. Asta înseamnă că forurile sportive olimpice nu mai trebuie să efectueze evaluările speciale de neutralitate care au fost aplicate în ultimii trei ani.

Ce efecte are decizia Comitetului Olimpic Internațional

Decizia de marți deschide calea pentru participarea sportivilor din Rusia în calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Totuși, o hotărâre privind permisiunea de a folosi drapelul și imnul Rusiei la Jocurile Olimpice din 2028 va fi luată de CIO „la momentul potrivit”.

În plus, unele federații internaționale, precum World Athletics, mențin interdicții proprii și de durată pentru sportivii ruși.