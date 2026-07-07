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Ce spune un lider PSD despre sondaje și alegeri anticipate: nu au logică, nu rezolvă situația

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că partidul său consideră că alegerile anticipate nu rezolvă situația actuală. El a respins și cifrele din sondajele care arată o prăbușire a PSD. Nu au logică, a spus Manda despre sondaje.
Ce spune un lider PSD despre sondaje și alegeri anticipate: nu au logică, nu rezolvă situația
ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
07 iul. 2026, 18:48, Politic
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a făcut declarațiile în cadrul unui interviu acordat pentru Podcasturile Cotidianul.

„PSD, astăzi pe sondajele pe care le facem noi, considerăm că nu am pierdut electorat și că deciziile sunt în concordanță cu ce se așteaptă de la noi”, a spus Manda.

PSD nu crede în sondaje

El a mai spus că unele sondaje care circulă în spațiul public și arată o prăbușire a PSD „nu sunt bazate pe realitate, nu au logică”.

Social democratul a mai susținut că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție în prezent.

„Alegerile anticipate nu rezolvă situația, noi nu pierdem deloc (…) Eu nu cred ca UDMR ar merge până la capăt alături de PNL și USR pentru anticipate”, a explicat Claudiu Manda.

Istoria agitată a ultimelor două luni

Criza politică a izbucnit în urmă cu două luni. Atunci, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură care a fost inițiată de PSD și AUR. Ulterior, președintele României, Nicușor Dan, i-a desemnat pe Eugen Tomac și Adrian Veștea să formeze guverne, dar aceștia nu au reușit să adune numărul necesar de voturi în Parlament.

În prezent se vorbește despre guverne minoritare formate în jurul PSD sau al alianței PNL-USR-UDMR.

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