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Claudiu Manda îi răspunde lui Dan Motreanu: Realitatea este că nu vreți să vă pierdeți funcțiile și privilegiile

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, i-a răspuns dur lui Dan Motreanu care îi acuză pe social-democrați de dublă măsură. Manda susține că liberalii nu vor să renunțe la guvernare și îl acuză din nou pe Ilie Bolojan de „minciună”.
Claudiu Manda îi răspunde lui Dan Motreanu: Realitatea este că nu vreți să vă pierdeți funcțiile și privilegiile
ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 20:13, Politic
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Claudiu Manda, secretarul general PSD, i-a răspuns lui Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, care i-a acuzat pe social-democrați de dublă măsură prezentând un scenariu care reflectă în oglindă evenimentele politice din ultimele două săptămâni. 

Numai că PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României. Dacă un asemenea scenariu ar debloca situația politică, ar da României un guvern cu puteri depline și ar permite continuarea proiectelor esențiale pentru țară, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE, investițiile și consolidarea credibilității externe a României, PSD nu l-ar respinge”, i-a răspuns Manda lui Dan Motreanu printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Acesta a continuat atacându-l pe președintele PNL, Ilie Bolojan, susținând că l-ar sfătui pe „primarul ipotetic”, din scenariul lui Motreanu, să aibă grijă față de atitudinea duplicitară a lui Bolojan. 

„Singurul sfat pe care i l-aș da acelui primar PSD ar fi, însă, să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să își respecte cuvântul, sigur se răzgândește din nou (amândoi știm că este un mincinos) și mai găsește un motiv să rămână”, spune liderul PSD. 

Claudiu Manda mai susține că țara se află în blocaj din cauza dorinței liberalilor de a rămâne la Palatul Victoria. 

Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeți funcțiile și privilegiile”, spune secretarul general. 

Acesta l-a atacat și pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care se afla sub control judiciar după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru luare de mită. 

„V-ați închis în cămară, ați aprins lumina și l-ați găsit pe Ciucu ronțăind într-un colț”, conchide Manda. 

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